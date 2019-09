NC, abierto a un entendimiento con otros partidos nacionalistas en caso de elecciones aunque ahora mismo "no hay nada"

Publicado 13/09/2019 13:25:26 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Canarias (NC), Román Rodríguez, se ha mostrado este viernes abierto a un entendimiento con otros partidos nacionalistas en el caso de que hubiera elecciones generales, aunque ha matizado que en estos momentos "no hay nada" porque aún no se ha empezado a hablar de este tema ni en el seno de su formación ni con otros grupos.

"Hemos discutido esto como 700 veces en la última década y media y siempre hemos respondido lo mismo; somos nacionalistas, progresistas y tenemos una visión de los problemas de la sociedad canaria y de lo que debe ser el futuro razonablemente pertrechada", dijo.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez comentó que las diferentes de NC con otras fuerzas nacionalistas no son personales y que siempre estarán abiertos al entendimiento si se quiere construir una sociedad justa.

"Nosotros defendemos y sacaremos adelante la renta canaria de ciudadanía porque nos parece un elemento para paliar la desigualdad; creemos en una sociedad democrática y por eso promovimos la reforma electoral canaria; y defendemos la sostenibilidad en nuestro modelo de desarrollo", enumeró.

Por ello, Rodríguez comentó que si los partidos nacionalistas están de acuerdo en los contenidos, las propuestas, los análisis y la articulación del futuro, "pues el camino está abierto". "Siempre abiertos --aseveró-- al entendimiento".

"NO HA HABIDO NADA"

Cuestionado sobre si deja la puerta abierta a acudir a unas futuribles elecciones generales con formaciones como CC, el presidente de NC resaltó que "no ha habido nada".

"No hemos empezado a discutir --reiteró--. He convocado a la Ejecutiva Nacional para el día 21 porque espero que ya sepamos lo que puede pasar. La impresión es que la posibilidad de elecciones es muy alta, pero poco deseable. Nosotros no tenemos que abrir puertas porque nunca las cerramos. Solo decimos que la política tiene que estar acompañada de propuestas".

Finalmente, Rodríguez recordó que con otras fuerzas nacionalistas, Nueva Canarias tiene más diferentes en la política interior que en la política del Estado.