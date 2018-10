Niegan que el Espacio Cultural El Tanque (Tenerife) esté abandonado y piden que se deje de poner en cuestión

Publicado 22/10/2018 11:06:00 CET

La Asociación de Amigos del Espacio Cultural El Tanque, a través de su presidenta, Dulce Xerach, ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que deje de ponerlo "en cuestión, que aprenda a apreciar los valores de este espacio y se ocupe de su entorno".

Así lo ha señalado en un comunicado en respuesta a una información publicada en 'La Opinion de Tenerife' en la que se indica que el Ayuntamiento se plantea eliminar este espacio cultural a raíz de una petición realizada por la Asociación de Comunidades de Propietarios Los Llanos para Vivir, que propone su desmantelamiento.

Dulce Xerach ha querido recordar los valores por los que el Espacio Cultural El Tanque fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) "después de un "largo periodo de lucha ciudadana, entre sus defensores y sus detractores", como su valor histórico-industrial; su valor artístico-arquitectónico; su valor tecnológico, o por su valor testimonial.

También destaca su singularidad y representatividad tipológica; su autenticidad; su integridad; su estado de conservación; la posibilidad de su conservación integral, su situación jurídica como bien propiedad pública, y su rentabilidad social.

El artículo 17 de la Ley Canaria de Patrimonio Histórico establece que se declararán bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario aquellos que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria, "valores casi todos ellos sobradamente presentes en el Espacio Cultural el Tanque", afirma Dulce Xerach.

"Entendemos que no guste a todos. No obstante, la aceptación del Espacio por un público alternativo y escasamente atendido por los circuitos culturales tradicionales y las posibilidades que se ofrecen a creadores y artistas de índole diversa de desarrollar manifestaciones artísticas multidisciplinares realmente distintas a lo habitual reflejan las inquietudes de una población dinámica y culturalmente activa, a la que la ciudad no puede ser ajena. En Santa Cruz debe haber espacios para todos. El Tanque es un lugar de creatividad y creación y la ciudad tiene que mejorar su entorno exterior. Como ya se hizo con otras partes de la ciudad", añade.

La presidenta de la Asociación recuerda que también existió "un lazareto, una montaña artificial de despojos, que la astucia de la voluntad política (de antaño) transformó en un espacio natural (Palmetum) compatible con el Parque Marítimo. Este tipo de operaciones sobre el paisaje de la ciudad, de reconversión y reciclaje, sitúan a Santa Cruz al nivel de las ciudades más avanzadas del mundo en políticas activas de recualificación de paisaje urbano de las áreas industriales o de transición obsoletas".

"El próximo reto de la ciudad es otro; es mejorar el espacio público en general y especialmente los espacios públicos de Cabo Llanos, ya que la arquitectura que se construyó allí privadamente no da el nivel de calidad urbana mínimo a menos que sí lo haga el entorno público", señala Xerach.

Por último, la Asociación celebra el compromiso del alcalde para apoyar el proyecto del entorno del Espacio Cultural El Tanque que promueve el Gobierno de Canarias, recientemente premiado en New Delhi, y solicita que se aproveche esta ocasión para darle un impulso y hacerlo realidad.

Dicho proyecto tiene como objetivo "conservar el valioso (pero inexplorado e infravalorado) patrimonio cultural de carácter industrial del Espacio Cultural El Tanque poniendo en valor su entorno, promoviendo su reconversión en Espacio Cultural que ofrezca un producto turístico de experiencias insólitas tanto por lo que se ofrece en el entorno del elemento de Patrimonio Industrial recuperado como por la propia actividad cultural que se desarrolla en su interior".

La Asociación de Amigos del Tanque solicita una reunión con el alcalde para hablar del Espacio Cultural y de otros elementos de patrimonio industrial de la Refinería que deberían ser conservados por la ciudad, "y en torno a los cuales, y no al revés, debe proponerse el futuro urbanismo de la zona de la expansión de la ciudad hacia el sur, donde actualmente se asienta aún la actual Refinería".