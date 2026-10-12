Una niña de 15 años herida moderada al caer en un barranco en Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 15 años ha resultado herida de carácter moderada tras sufrir una caída en un barranco en el Camino Fregenal, en el municipio de Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 01.00 horas de este lunes y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que rescataron a la joven. Posteriormente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la menor presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue evacuada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.