El Pabellón Santiago Martín (Tenerife) se convierte en escenario del baloncesto femenino del 21 al 23 de agosto

Presentación del Torneo Internacional de Baloncesto Femenino en el Pabellón Santiago Martín - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Internacional de Baloncesto Femenino se disputará del 21 al 23 de agosto en el Pabellón Santiago Martín, en la isla de Tenerife, una cita que la Selección Femenina celebra como parte de su gira de preparación 'Volvemos a Soñar' para el Mundial de Alemania, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

El encuentro deportivo ha sido presentado este martes por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el seleccionador nacional, Miguel Méndez.

El acto también contó con la presencia de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez, y la jugadora tinerfeña de la Selección Española, Elena Buenavida, entre otros.

La celebración de este torneo consolidaría la colaboración entre Turismo Tenerife y la Federación Española de Baloncesto, que el pasado año alcanzó un acuerdo por el que Tenerife reforzó su condición de destino turístico oficial de la FEB y de sus selecciones nacionales.

En una nota de prensa, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado que el deporte de alto nivel es también "una extraordinaria herramienta" de promoción turística, ya que "vincular nuestra marca a la FEB y a las Selecciones nacionales permite proyectar la imagen de Tenerife ante millones de aficionados y asociarla a valores como el esfuerzo, la excelencia y la capacidad de superación".

Afonso ha mostrado además su "satisfacción" por el regreso de la Selección Femenina a la isla: "Estamos muy satisfechos de que Tenerife vuelva a ser escenario de una cita de primer nivel con la Selección Femenina. La presencia de España, Nigeria y Bélgica en el Santiago Martín demuestra que nuestra Isla está preparada para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales y que contamos con unas instalaciones, una afición y una oferta turística capaces de estar a la altura de este tipo de eventos".

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha agradecido el respaldo del Cabildo a través de Turismo Tenerife y la Consejería de Deportes en un momento "especialmente relevante" para la Selección Femenina, que regresa a una Copa del Mundo ocho años después. "Estamos ante un momento clave para la Selección con el regreso al Mundial y con un nuevo equipo que ya el año pasado demostró su talento y la confianza que debemos tener en ellas", ha señalado Aguilar, quien recordó la experiencia vivida en la isla en 2018.

"Tenerife fue nuestro amuleto en 2018, cuando nos colgamos la medalla de bronce mundial, y estoy segura de que ahora también lo será. Jugamos aquí nuestro primer torneo de preparación en casa con dos selecciones muy potentes, Nigeria y Bélgica. Dos partidos que serán de suma importancia para llegar en nuestro mejor nivel a Berlín", ha afirmado.

Ha recordado también el respaldo de la afición tinerfeña durante aquel Mundial: "Recuerdo cómo hace ocho años la afición nos ayudó a subir al podio, con un ambiente espectacular y un pabellón lleno. Estamos seguros de que en esta ocasión volveremos a sentir toda esa energía".

La presidenta de la FEB ha valorado asimismo la renovación del acuerdo con Turismo Tenerife: "Para nosotros es muy importante contar con aliados que entienden el deporte como una herramienta de promoción, inspiración y unión, y Tenerife siempre ha demostrado estar a la altura de las grandes citas internacionales. Gracias por creer en la Federación y en nuestras Selecciones".

ANIMAN A LOS ESPECTADORES

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha puesto en valor la relación entre la isla y la Federación Española de Baloncesto y destacó el papel de Tenerife como escenario de grandes acontecimientos deportivos. "La unión entre Tenerife y la Federación Española de Baloncesto es motivo de enorme orgullo. Nuestra isla ha demostrado ser un talismán para las Selecciones y es un privilegio que la imagen de Tenerife las acompañe por España y por el mundo", ha asegurado.

La consejera de Deportes ha animado a la afición a acudir al Santiago Martín: "Queremos llenar las gradas y hacer que la Selección vuelva a sentir que Tenerife es su casa. Es una oportunidad extraordinaria para disfrutar de baloncesto de máximo nivel y,especialmente, para que nuestros niños y niñas y toda la base del baloncesto insular puedan ver de cerca a jugadoras de élite que son referentes y una inspiración".

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado la "satisfacción" por la renovación del acuerdo con la FEB y la continuidad de Tenerife como destino turístico oficial de la Federación y sus selecciones nacionales por segundo año consecutivo. Melwani ha señalado que "el deporte es una herramienta estratégica para proyectar internacionalmente la imagen de Tenerife y asociarla a valores como la emoción, la superación, la diversidad y la capacidad de conectar a las personas".

Asimismo, ha destacado la presencia de la marca 'Tenerife Despierta Emociones' en las equipaciones y soportes de las Selecciones, que constituye "una importante ventana de promoción turística" para la isla.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife ha resaltado también la "oportunidad" que supone recibir durante estos días a las delegaciones de España, Nigeria y Bélgica, así como a sus aficionados, para que puedan disfrutar de la isla y generar un vínculo que trascienda la competición. En este sentido, ha manifestado que "cada gran evento deportivo debe dejar una huella positiva como experiencia turística y el regreso de la Selección Femenina a Tenerife para preparar un Mundial demuestra la capacidad de la isla para acoger grandes acontecimientos deportivos".