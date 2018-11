Pablo Fajardo presenta 'El huido', un documental sobre el precio de la libertad en la Guerra Civil

Publicado 03/11/2018 13:39:22 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta grancanario Pablo Fajardo presenta estos días 'El huido' dentro de la programación del Festival Internacional de Cine Histórico de La Laguna. El documental, que compite por el trofeo Testigo de la Historia, junto a otros cinco seleccionados, relata la historia de Manuel Hernández Quintero, un joven que con tan solo 23 años se convertiría en el alcalde más joven de toda la República Española y que permaneció escondido en El Hierro ocho años durante la Guerra Civil.

"El documental habla de la memoria, de la dignidad y del precio que algunos tuvieron que pagar por la libertad durante y después de la Guerra Civil. Es una historia que, además, ha tocado muy de cerca al público herreño porque mucha gente ha tenido relación con historias similares y se siente identificada", comentó Pablo Fajardo.

Para el cineasta, la celebración de festivales como Fichla "ayudan a contar la historia vivida en las islas, esa que muchos desconocen, ya que aquí no hubo batalla durante la Guerra Civil y daba la sensación de que no pasó nada". Afirmación a la que se sumó la productora del documental Laura Lorenzo, que destacó que incluso hoy "muchos no sabían por qué los perseguían, ni por qué estaban escondidos. Se vivió una especie de isla dentro de la isla de cada uno".

Se trata de un documental que, según reconocen director y productora, tiene un fin que va más allá de la pantalla, un objetivo educativo con el que se pretende hacer llegar la "otra historia de la posguerra" al público. En este sentido, Lorenzo apuntó que les gustaría que llegue a las escuelas e indicó que el Cabido de El Hierro les ha llamado para llevarlo en su programación como actividad didáctica. "La historia es cíclica y hay ciertas manifestaciones políticas que se repiten y lo estamos viendo en Europa y el valor de este proyecto siempre ha estado en rememorar la memoria histórica y ayudar a cerrar heridas", dijo.

Tanto los documentales como los largometrajes seleccionados para esta tercera edición de Fichla han contado con un total de tres pases repartidos en el Espacio Aguere Cultural, la Facultad de Magisterio de la Universidad de La Laguna y el Paraninfo. "Nos ha sorprendido el éxito. En todos los pases ha sido un llenazo absoluto y esto da muestra de que este tipo de festivales son necesarios", destacaron.

Ambos coincidieron, además, en que la historia es una fuente de inspiración muy potente pero que al mismo tiempo exige un trato exquisito. "El tema da mucho respeto. Hubo un momento en el que nos cuestionábamos qué derecho podíamos tener nosotros para meternos en la piel de esta persona; por eso no quisimos poner a un Manuel muy evidente para que cada uno ponga su imagen, ya que todos tenemos un Manuel cerca", añadió Lorenzo.