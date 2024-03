El Parlamento de Canarias pide luchar contra la corrupción y desarrollar políticas de regeneración democrática

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha cerrado hoy jueves el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de la XI Legislatura con la votación de las 184 propuestas de resolución presentadas por los siete grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Nueva Canarias, PSOE y VOX presentaron el máximo permitido de propuestas de resolución, 46 cada uno, mientras que CC, PP, ASG y AHI plantearon 46 de forma conjunta.

Entre las propuestas aprobadas, y que fue aprobada por unanimidad, destaca la presentada por el Grupo Socialista en pro de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, instando al Gobierno de Canarias a continuar desarrollando políticas de regeneración democrática, ahondando en las políticas de transparencia gubernamental, fiscalización de la gestión pública y de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores y la ciudadanía.

En consecuencia con lo anterior, reforzar la colaboración las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial a fin de esclarecer cualquier causa relacionada con la corrupción; y desarrollar un Libro Blanco sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción como instrumento divulgativo y de consulta para el ciudadano, con el objeto de dotar de conocimiento para el análisis inquisitivo de la acción del sector público.

En el turno de intervenciones, la diputada Esther González, encargada de defender las propuestas del Grupo NC-BC junto a su compañera Carmen Hernández, criticó que ninguna mujer haya intervenido en el Debate e invitó a los "señoros" de la Cámara a reflexionar "si no sería más adecuado que en lugar de incluir referencias a la igualdad en sus discursos, como una sucesión de palabras vacías, huecas y sin contenido, realmente ejerzan de verdad la igualdad". "Para las propuestas de resolución, para eso sí parece que valemos, porque para el jamón están los hombres y para el hueso ya estamos las mujeres", afirmó.

El diputado del Grupo Mixto Rubén Acosta (AHI) agradeció a todos los grupos que componen el Gobierno por la "altura de miras" que han tenido "en todo momento" para alcanzar acuerdos y presentar 46 propuestas de resolución "que intentan representar a las ocho islas y a los problemas más importantes que tiene Canarias". En esta misma línea se expresó la diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza, quien puso en valor que los grupos que sustentan al Ejecutivo canario hayan sido capaces de acordar 46 propuestas conjuntas "con mucho diálogo" y, sobre todo, "con muchas ganas de mejorar las cosas donde allí seguimos fallando"; propuestas en las que, según dijo, se ha puesto "mucho sentido común, sabiendo que son realizables" y que están "alejadas de los parches o de la política cortoplacista".

Por su parte, el diputado popular Carlos Ester afirmó que las propuestas presentadas conjuntamente por los grupos que apoyan al Gobierno "son posibles y realizables" y van dirigidas "a la ciudadanía; a los empresarios y autónomos, que son los que generan economía y crean empleo; al sector primario, y a los jóvenes", y pretenden "devolver la esperanza a quienes peor lo están pasando; a todos aquellos que se han visto con el agua al cuello y no recibieron respuesta de un Gobierno anterior y de un presidente como Ángel Víctor Torres, que estaba en un estado de sumisión y que en lugar de atender a las necesidades de Canarias estaba atendiendo las apetencias y negocios del señor Sánchez".

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, agradeció al PP, ASG y AHI su "capacidad de diálogo, la voluntad de consenso y su generosidad" porque "juntos y en pro del interés general hemos sido capaces de aglutinar todas las iniciativas como si fuéramos un solo grupo", acordando 46 propuestas de resolución formuladas bajo la premisa de "una Canarias de islas iguales que deben aspirar a tener las mismas oportunidades", tal y como se refirió el presidente Clavijo en su discurso en la primera jornada del Debate.

"MISERIA MORAL".

El portavoz del Grupo Vox Javier Nieto aprovechó su intervención para denunciar que durante el confinamiento por la covid-19, del que se cumplen ya cuatro años, hubiera un grupo de personas "muy pequeño" que "se aprovechó en su beneficio de ese dolor y sufrimiento ajeno. No existen palabras para describir esa miseria moral. Más allá de posibles ilícitos penales, se añade la bajeza de humillar a los ciudadanos en esos trágicos momentos". Así pues, aseguró que desde Vox van a hacer todo lo que esté a su alcance para que se estudien "a fondo" esas actuaciones y se aclare la verdad, y que si se demuestra que alguien realizó actividades punibles o que actuó de forma negligente, "que lo pague y se depuren responsabilidad, pero siempre respetando la presunción de inocencia y el respeto al buen nombre de las personas.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, llamó "terroristas de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos" a los miembros del Grupo Vox y atacó duramente a los del Partido Popular, acusándoles de subirse a la tribuna de oradores "a intentar generar relatos paralelos a los judiciales, acusaciones falsas, mentiras, envoltorios mediáticos, empresariales y políticos", recordando a Carlos Ester que pertenece "al único partido en este país condenado por corrupción; que asiste junto a su presidente [Manuel Domínguez], de forma frecuente, a una sede que está pagada con dinero negro".

Nira Fierro también criticó que el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, haya dicho en el Debate que los socialistas están "acorralados" por la corrupción. "Tiene usted la cara de cemento armado señor Casana. Usted falta a la verdad, pero peor aún, le sobra teatro y le falta contundencia con lo suyo", afirmó Fierro, quien retó a los populares a votar a favor de su propuesta para luchar contra la corrupción y quien les exigió que sea la última vez que utilizan esta palabra para referirse al Partido Socialista, porque, recordó Fierro, "no hay ninguna persona del PSOE en Canarias imputada o investigada por la compra de material sanitario". "Jamás actuamos como ustedes", apostilló.

Sobre las propuestas de resolución presentadas por los socialistas, Fierro señaló que son iniciativas “ambiciosas” y que pivotan sobre el triple equilibrio de la sostenibilidad social, económica y medioambiental, frente a la gestión del actual Gobierno de Canarias, que “dista mucho” de las necesidades reales de la ciudadanía canaria. Explicó están orientadas "a corregir las desigualdades a las que no hace frente el Gobierno de Canarias, que no hace justicia con el reparto de los presupuestos y que ha sido incapaz de que las áreas más sensibles en el ámbito social vieran incrementado su peso presupuestario. Son ustedes el Gobierno del olvido generalizado”. Para Fierro, "este Gobierno ya ha tenido ocho meses para aprender a ser gobierno, pero lo que ha sembrado hasta ahora son desequilibrios entre islas y un gobierno que no hace justicia con el reparto de los presupuestos", recalcando que dista mucho de las necesidades y realidades de las canarias y los canarios.

A raíz de las críticas de la portavoz del PSOE, el diputado de Vox Nicasio Galván le acusó de "no tener vergüenza" y le pidió que "por decoro y por decencia a la Cámara y a los canarios" retirase sus palabras para que no constasen en el diario de sesiones. Según Galván, "terroristas son los que asesinaron a muchos de sus compañeros, que hoy estarían avergonzados de ustedes. Terroristas son los que ustedes quieren amnistiar y están preparando en el Congreso de los Diputados una ley que no tiene nombre. Terroristas son con los que ustedes pactan en Madrid, a los que ustedes entregan Navarra y con los que dijeron que no iban a pactar. La cara de cemento armado la tienen ustedes, señores del PSOE", finalizó.