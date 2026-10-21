El Parlamento de Canarias reunirá por primera vez a Europa y América Latina en la XVII Asamblea Parlamentaria EuroLat

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogerá del 27 al 29 de octubre la XVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), un encuentro internacional que reunirá a cerca de 200 representantes de países europeos y latinoamericanos para abordar los principales desafíos compartidos y reforzar la cooperación entre ambas regiones. Será la primera vez que este foro parlamentario se celebre en Canarias.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha destacado la relevancia de que la Cámara autonómica sea la sede de esta cita internacional. "Que Canarias acoja por primera vez la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es una oportunidad extraordinaria para nuestro Parlamento y para todo el archipiélago. Somos un territorio que, por nuestra historia, nuestra situación geográfica y nuestros vínculos humanos y culturales, constituye un puente natural entre Europa, América Latina y el Caribe", ha señalado Astrid Pérez en una nota de prensa.

Creada en 2006, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Su función es impulsar el diálogo político y la cooperación entre ambas regiones mediante la adopción de resoluciones y recomendaciones dirigidas a las cumbres UE-CELAC y a los consejos de ministros, así como el debate de cuestiones de interés común.

Entre los asuntos que forman parte de su agenda figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la transición digital, el comercio y la cooperación birregional, ámbitos en los que la coordinación política y legislativa resulta fundamental para afrontar retos que trascienden las fronteras nacionales.

SESIÓN DE APERTURA

El miércoles 28 de octubre tendrá lugar en el salón de plenos del Parlamento de Canarias la sesión solemne de apertura, uno de los principales actos de la agenda institucional y la jornada central para los medios de comunicación.

La apertura contará con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y con el discurso inaugural del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. También intervendrán, mediante mensajes en vídeo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, Andrés Allamand. La sesión contará asimismo con las intervenciones de Daniel Caggiani, presidente del componente latinoamericano de EuroLat, y Gabriel Mato, presidente del componente europeo de la Asamblea.

Tras la apertura está prevista la fotografía oficial de los participantes en el patio del Parlamento y una rueda de prensa de los copresidentes de la Asamblea.