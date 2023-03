El Parlamento cierra filas contra la corrupción en medio de los ataques por el 'caso Mediador'

Los grupos del 'Pacto de la Flores' vuelven a rechazar la bajada de impuestos y muestran su voluntad de reeditar el acuerdo tras el 28-M

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Mar. (EUROPA PRESS)- El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves por unanimidad, en la última jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', dos propuestas de resolución de los grupos Socialista y Sí Podemos vinculadas a la lucha contra la corrupción.

En la del PSOE se pide al Gobierno regional continuar con las políticas de regeneración democrática, aumentar la transparencia y fiscalización de la gestión pública y elaborar un libro blanco contra la corrupción y la de Sí Podemos aboga por "acelerar" la investigación interna del 'caso Mediador' y que la comunidad autónoma se persone en caso de certificarse daño a las arcas regionales.

Ambas propuestas han salido adelante en una sesión tensa pero también con aroma a final de Legislatura y despedidas, como la que brindó la Cámara al nacionalista Juan Manuel García Ramos, y en la que los grupos del 'Pacto de las Flores' han vuelto a cerrar la puerta a la bajada de impuestos que propuso en bloque la oposición y han mostrado su disposición a reeditar el acuerdo de Gobierno después del mes de mayo.

La Cámara también ha dejado abierta la puerta a crear un consorcio para coordinar la reconstrucción de La Palma tras la erupción y abordar la posibilidad de elaborar una ley de volcanes.

Al igual que en las jornadas precedentes, el 'caso Mediador' volvió a estar presenta en buena parte de las intervenciones de diputados y diputadas, con un cara especialmente duro entre la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, y la diputada nacionalista Rosa Dávila.

Fierro ha reprochado a Coalición Canaria que decida enviar al Senado a algunos de sus cargos para aforarse --en referencia al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el actual secretario general, Fernando Clavijo-- cuando los socialistas "retiran actas" a diputados, en referencia a Juan Bernardo Fuentes, investigado por el 'caso Mediador'.

"Hombre ya, ya está bien, lecciones las justas", ha indicado en la última jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' en la que ha subrayado que "ninguna persona" del Gobierno de Canarias está investigada por casos de corrupción. "¿Hablamos de Las Teresitas, de Lanzarote, qué quieren, qué deriva tiene CC?", se ha preguntado.

Además, ha pedido al PP que ofrezca "las mismas explicaciones" que exigen a los socialistas con el 'caso Mediador' y defendido la ejemplaridad del PSOE ante la corrupción.

"No toleramos ni una actitud deleznable o corrupta, hemos legislado para combatir la corrupción, somos firmes, no nos va a temblar el pulso", ha agregado.

DÁVILA: "NADIE SE CREE" AL PRESIDENTE

Dávila ha descrito al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como una persona a la que "nadie se cree", al frente de un Ejecutivo de "calamidades políticas" que ha acabado la Legislatura "arrastrando" el nombre de la islas por toda España.

Ha comentado que es el "máximo responsable" del nombramiento de los dos directores generales y le ha afeado que no haya tenido "valentía" para "pedir perdón" --aunque sí lo hizo en la Cámara en la tarde del martes--.

Dávila ha insistido en que Torres no es la "víctima" de la presunta trama corrupta y se dedica a "bajar la cabeza como los niños chicos" y decir que no ha hecho nada cuando, junto a su partido, es responsable del caso, subrayando, incluso, como la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, "no se enteraba de nada".

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, ha pedido al PP que sea "coherente" al dar por veraces las manifestaciones de Navarro Tacoronte cuando se ve implicado y defendido la apuesta por el interés general del Gobierno de Canarias y por ello ha incidido en la "tolerancia cero" contra la corrupción porque daña a la política y a la sociedad en su conjunto.

Su compañera, María del Río, ha descrito al Grupo Popular como "el partido de los recortes" y en cuanto al 'caso Mediador', no entiende sus críticas cuando tienen "a personas condenadas y con sentencia firme" y otra que no encontraron como "M.Rajoy".

Ha dicho que su grupo no pedirá la dimisión de Domínguez pese a verse implicado en los testimonios de Navarro Tacoronte y ha insistido en que en Podemos no hay ni una sola persona condenada por corrupción.

En esa línea ha mostrado su "repulsa" contra el exdiputado del PSOE y el general de la Guardia Civil por prestarse a la prostitución porque son cómplices de la trata de mujeres.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha apuntado que su partido ha sido "oportuno" y se ha personado en el caso dado que el Gobierno ha descartado "llevar la iniciativa y defender a su pueblo" con una "bochornosa estrategia de silencio" para mantener la carrera política del presidente.

Además, ha dado ha por agotada la Legislatura y descartado que el 'Pacto de las Flores' prosiga al frente del Ejecutivo después del 28 de mayo. "Su tiempo se acabó, su credibilidad también", indicó.

NC: BUEN BALANCE DE GESTIÓN FRENTE A "AGOREROS Y VENDEMOTOS"

La diputada de NC, Esther González, ha destacado la labor del 'Pacto de las Flores' durante una Legislatura que "no ha sido fácil" y en medio de las advertencias de los "agoreros y vendemotos" de la oposición que cuestionaron al Ejecutivo desde el primer minuto.

Ha apuntado también que Canarias "está mejor" que hace cuatro años con un impulso a los servicios públicos y la defensa del interés general frente a la "política chusquera" de la oposición.

El diputado de Ciudadanos (CS), Ricardo Fernández, ha defendido mantener el diferencial fiscal de las islas y apuntalar el REF al tiempo que ha pedido armonizar tasas e impuestos, ayudar al sector primario con bonificaciones en licencias de obras y apostar por el relevo generacional, y ve margen para reducir el IGIC al 5% ante los "récords" de recaudación.

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha dicho que Canarias "no está mejor" que hace cuatro años porque los servicios públicos "funcionan igual o peor", ha aumentando la pobreza severa y no se ha aplicado bien el Ingreso Mínimo Vital, con "baja cobertura".

Además ha cargado contra la Canarias "de fantasía" que defiende el presidente Ángel Víctor Torres y solicitado la creación de una comisión de vigilancia sobre el precio de los combustibles.

Espino ha logrado que le aprueben una docena de propuestas entre las que se incluye que se inicie la nueva torre del Materno Infantil, la eliminación de barracones en los colegios, planes específicos de empleo o la apertura de centros para que las menores tuteladas puedan seguir conviviendo con sus hijos cuando cumplan los 18 años.

La diputada de ASG, Melodie Mendoza, ha reconocido que el Gobierno "ha sudado la camiseta" en una legislatura que ha sido de "incertidumbres constantes" que se iniciaron con la quiebra de Thomas Cook, que fue "la punta del iceberg".

Además ha reclamado que la educación de cero a tres años llegue a todas las islas, aumente la oferta de la Formación Profesional y haya infraestructuras educativas "adecuadas" mientras que su compañero Jesús Ramos ha incidido en la mejora de la "planificación" para optimizar el crecimiento del archipiélago.