El Parlamento rechaza encargar una auditoría de las listas de espera sanitaria a las universidades canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una moción del Grupo Socialista, con los votos en contra del cuatripartito y Vox --NC-bc votó a favor--, en la que se solicitaba el encargo de una auditoría sobre las listas de espera sanitarias a las dos universidades públicas canarias.

Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ha dicho que los profesionales sanitarios necesitan un Gobierno "serio" que no se dedique a "vender titulares" por lo que ha reclamado una auditoría independiente elaborada por las dos universidades públicas.

Ha dicho que los datos oficiales de lista de espera "no invitan a la complacencia", con más de 34.000 personas listas de espera quirúrgica -- un año antes había 2.251-- y 6.047 pacientes que llevan más de seis meses esperando una operación, un 8,5% más que seis meses antes.

La situación también alcanza las consultas externas, ha comentado, pues hay más de 158.000 personas pendientes, un 10,17% más que en diciembre de 2025.

El diputado socialista ha reclamado "conocer toda la espera, no solamente el tramo que entra en la estadística oficial", pues hay "artimañas" que dejan un tramo "oculto", al tiempo que ha pedido también "saber qué ocurre" con la lista de espera no estructural.

"Necesitamos saber dónde faltan profesionales, dónde los recursos humanos humanos están infrautilizados, dónde se atascan las pruebas y qué desigualdades territoriales existen en la intervención sanitaria", ha agregado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha compartido la "preocupación" por las listas de espera pero ha destacado que hay un sistema de información semestral validado a nivel nacional por el ministerio pero sí es cierto que a veces queda "desfasado".

Ha comentado que el problema "no está en Canarias sino en toda España" y se debe lograr un sistema "más objetivo y trasparente" y se acabe la tentación de "medir personas debajo de una alfombra".

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que la evolución de las listas de espera es "a mejor" aunque los datos son "preocupantes", y se ha mostrado a favor de tener un sistema "más fiable y trasparente". "Las listas tienen que ser mucho más claras", ha comentado.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que hay "saturación" en los servicios, personal "ninguneado" y una lista de espera "desproporcionada", sin obviar que los datos se pueden "manipular para una foto".

Ha indicado que una auditoría externa no aclara el problema y la "solución" pasa por escuchar al personal sanitario, pero no a los sindicatos, "que han convocado una huelga a unos días de las Elecciones Generales, después de ocho años de silencio".

NC-BC "DESCONFÍA" DE LOS GERENTES

Yoné Caraballo (NC-bc) ha dicho que no se "desconfía" de los trabajadores pero sí de las gerencias, que son "cargos políticos" que impone el Gobierno de turno, subrayando que en muchas ocasiones se deja a pacientes "en la gaveta" para no alterar el balance semestral.

"Creemos que todo lo que sea facilitar y mejorar la transparencia de los datos clínicos y de las listas de espera es positivo", ha explicado.

Raquel Díaz (PP) ha indicado que "encargar más auditorías no resuelve los problemas reales de la sanidad canaria" y acusado a PSOE y NC-bc de "sembrar dudas" sobre la "transparencia" de las listas de espera cuando lo que hace falta es "reforzar los recursos técnicos, infraestructuras, personal y realizar más y mejores inversiones".

A su juicio, "lo que necesitamos los enfermos y la sanidad canaria no son más cortinas de humo, queremos equilibrio territorial, queremos más especialistas, estabilidad para los profesionales, mejor equipamiento y una apuesta decidida por fortalecer nuestra red pública, especialmente en islas no capitalinas como La Palma".

José Alberto Díaz-Estébanez (CC) ha dicho que es "irrenunciable" conseguir más transparencia en la gestión de las listas de espera pero entiende que la propuesta del PSOE se debe a que las estadísticas "han cambiado porque la tendencia ha mejorado".

Ha comentado que se pone sobre la mesa "la sospecha" sobre quienes elaboran las listas de espera, que son "técnicos", los mismos que había en la época del 'Pacto de las Flores'. "A ustedes les valen todos las datos, todos los procedimientos, todos los baremos, excepto cuando no gobiernan ustedes", ha señalado.