El Parlamento rinde homenaje al esfuerzo y trabajo de las mujeres rurales de las islas ante su Día Internacional - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido este jueves a tres mujeres que representan el esfuerzo, la capacidad de superación y el compromiso de las mujeres rurales con el desarrollo de las islas, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El encuentro ha tenido el objetivo de reconocer la trayectoria de quienes, desde ámbitos tradicionalmente vinculados a los hombres, trabajan para abrirse camino, derribar barreras y demostrar que el talento no entiende de género, según ha informado la Cámara regional en una nota.

"Detrás de cada una de estas mujeres hay una historia de lucha, esfuerzo y valentía. Mujeres que han decidido abrirse paso en profesiones en las que históricamente han tenido menos presencia y que, con su trabajo diario, demuestran que no hay límites cuando existe vocación, capacidad y determinación", ha dicho Astrid Pérez.

La presidenta ha subrayado la importancia de visibilizar referentes femeninos en el medio rural y en el sector primario, así como de respaldar a quienes contribuyen a mantener vivas las tradiciones, generar actividad económica y preservar la identidad de Canarias. "Reconocerlas es también enviar un mensaje a las nuevas generaciones: las mujeres pueden desarrollar su proyecto de vida en cualquier ámbito profesional. Desde las instituciones debemos acompañarlas, darles visibilidad y contribuir a que tengan las mismas oportunidades para crecer y avanzar", ha añadido.

Entre las protagonistas del encuentro se encuentra Ana Vanesa Expósito Benítez, pescadora y patrona de una embarcación dedicada a la pesca artesanal de artes menores en Tenerife. Su trayectoria representa la incorporación de las mujeres a un oficio tradicionalmente masculinizado.

Desde La Palma, Saray Lorenzo representa el compromiso con la recuperación de los oficios tradicionales. Después de vivir y trabajar durante varios años en distintos países, regresó a su tierra natal para dedicarse plenamente a la artesanía. En 2022 creó Kasay Handmade, un proyecto personal con el que busca preservar técnicas que corren el riesgo de desaparecer, como la cestería de palma y el macramé.

La representación de Fuerteventura estuvo a cargo de María Antigua Trujillo Alonso, responsable de Mercados Agrarios de la isla y especialista en enogastroturismo. Su trabajo se centra en la promoción del producto local y de la gastronomía como elementos esenciales de la identidad canaria. En 2026 recibió el Premio Más Mujer en la modalidad de Sector Primario, un reconocimiento a su compromiso con el desarrollo rural y la puesta en valor de los recursos de la tierra.

Con este encuentro, Astrid Pérez ha mostrado su intención de reconocer "no solo las trayectorias individuales" de estas tres mujeres, sino también la contribución de tantas mujeres rurales que, desde la pesca, la agricultura, la artesanía y otras actividades, sostienen la economía local, "transmiten conocimientos entre generaciones y contribuyen al futuro de Canarias".