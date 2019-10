Patricia Hernández dice que el convenio de la refinería es "humo" y propone darle seguridad jurídica

Publicado 30/09/2019 12:09:50 CET

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha dicho este lunes que la iniciativa 'Santa Cruz Verde 2030' es "humo" porque "no hay ni un papel en el expediente" que garantice el desmantelamiento de la refinería a corto plazo, sino "una hoja de ruta" con una declaración de intenciones.

"Esto genera frustración y esa forma de hacer política pasó a la historia", ha apuntado en una conferencia-coloquio impartida en el 'Foro de Líderes' que organizan la 'Cadena Ser' y el periódico 'El Día'.

Hernández ha criticado que detrás de la "foto histórica" que se hizo a finales del pasado mandato "no hay proyecto, no hay convenio y no hay documento con carga jurídica", de ahí que desde el Ayuntamiento se esté trabajando con Cepsa, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria para firmar un nuevo documento que tenga "vinculación jurídica".

Ha señalado que el diálogo con la compañía es "permanente" y está haciendo su parte del trabajo, pero ha apelado a "no generar falsas expectativas" entre los ciudadanos, si bien ha reconocido que Cepsa quiere cambiar de ubicación porque no va a seguir refinando debido a las nuevas condiciones del mercado petrolero y el Ayuntamiento desea expandir la ciudad a costa de los actuales terrenos de Cabo Llanos. "Ahí estamos de acuerdo", ha indicado.

En ese contexto, ha comentado que los pasos administrativos que se vayan a dar tienen que "sólidos", pues se trata de un asunto muy "serio" para el futuro de Santa Cruz de Tenerife, y "aunque sean lentos", lo importante es que sirvan "para no retroceder".

La alcaldesa ha apuntado que, entre otras cosas, hay cambiar las licencias y el uso de la refinería, aparte de que una sentencia del Tribunal Supremo recoge que la actual ubicación de la refinería es suelo urbano no consolidado.