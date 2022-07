Pedro Martín, sobre el incendio de Los Realejos (Tenerife): "No nos extrañaría que pudiera ser intencionado"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha solicitado al alcalde de Los Realejos, Adolfo González, que se refuerce la seguridad ciudadana en la zona de Los Campeches donde este jueves se ha desatado un incendio ante la sospecha de que pueda haber sido provocado dada la alta frecuencia de conatos en esta zona de la isla.

"No podemos saber en este momento cuál es el origen del fuego pero no nos extrañaría que pudiera ser intencionado", ha comentado en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha pedido elevar la "alerta" y pedir la colaboración ciudadana para evitar que estos días de altas temperaturas "no haya ningún desaprensivo y pueda ocasionar un problema muy grave".

El fuego afecta a una zona de matorral bajo y zarzales muy poco poblada y en el lugar actúan efectivos terrestres de las brigadas forestales --también se ha movilizado a la UME-- y hasta tres helicópteros con descargas de agua desde el aire.

Asimismo se ha solicitado al Gobierno de Canarias que active otros dos helicópteros, uno de ellos tipo kamov, y al Cabildo de La Gomera el Air Tractor con líquido retardante.

El objetivo de este despliegue es que el incendio "no se vaya de las manos" como ocurrió en 2007 dado que es una zona con mucha maleza que puede hacer de combustible para las llamas, ha señalado el presidente tinerfeño.

"Estamos viendo como se va desplazando y se podría atajar pero tan importante es estar en el frente como en no dejar detrás rescoldos, ese es el trabajo", ha comentado, destacando que favorece que hay poco viento y las temperaturas, aunque son altas, "no están disparadas".

Martín ha mostrado su deseo de que el incendio se pueda contener en las próximas horas y valorado que hay muy pocas viviendas en la zona por lo que se va a restringir el acceso de personas que no estén relacionadas con el dispositivo de seguridad.

Ha dicho también que la seguridad del personal es "fundamental" y por ello deben estudiar como acceder a la zona porque "hay pistas agrícolas muy estrechas y no es fácil llegar".