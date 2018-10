Pérez dice que el "cariño" de Soria (PP) con el PSOE "tiene que deberse a alguna inseguridad"

Actualizado 25/11/2011 16:23:45 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Canarias, José Miguel Pérez, ha señalado este viernes que el "cariño" del presidente del PP del archipiélago, José Manuel Soria, con los socialistas "tiene que deberse a alguna inseguridad".

Pérez que ironizó con el "cariño que le ha entrado --a Soria-- por el partido socialistas, después de ponerlo a caldo", le pidió que "se relaje", "disfrute de la victoria electoral" del PP y le "vaya bien en su nuevo destino".

Para el socialista, las declaraciones del presidente del PP canario tiene que deberse "a alguna inseguridad", ya que "no hace sino de preocuparse de los demás y mandar".

Añadió que el PP conoce tanto su opinión como la de su partido en cuanto a que las decisiones del PSOE las "toma un colectivo de dirección del partido, elegido por los militantes y el secretario general también fue elegido libremente".

En este sentido, recordó que asimismo el partido socialista tiene unas "estrategia y decisiones, que son respetadas". "Algunos confunden que lo que hacen en sus partidos, se puede hacer en los demás. No, aquí no se gobierna autoritariamente ningún partido, no se toman decisiones unilaterales", apuntilló.

Así, dijo, que el "abrazo del oso se va a quedar en el abrazo del osito panda" porque, insistió, que los socialistas conocen quién es Soria.

Por otro lado, Pérez dijo que en otras elecciones le gustaría ganar al PP pero que no fuera porque al Partido Popular se "lo llevara por delante la crisis económica porque, entre otras cosas, le iba a ir mal a todo el mundo", de ahí que abogó por vencer cuando gane la confianza de los ciudadanos.

CENTRO COMERCIAL DE GÁLDAR

En cuanto al bloqueo que critican empresarios del noroeste de la isla de Gran Canaria sobre el centro comercial de Gáldar, Pérez recordó que la raíz de esta cuestión está en una propuesta de inversión que "tropieza", en su momento, con el plan insular de 2003, y en el que se exigía que si se hiciera en la zona propuesta una "gran superficie comercial tendría que producirse un desvío de la vía de comunicación que atraviesa aquel municipio".

Al respecto, reconoció el también vicepresidente del Gobierno de Canarias que ha habido "complicación" pero afirmó que estando él como presidente del Cabildo de Gran Canaria "se llegó a un punto de acuerdo", de tal forma que se podía iniciar la actuación "sin necesidad de que aquella vía de actuación se activara de forma paralela sino posterior".

Además, con la "clara intención" de que desde las administraciones y entidad interesada se "cofinanciara por parte" dicha vía. Sin embargo, ahora, señaló, al parecer se propone la modificación del plan insular, lo que conlleva "supongo tiempo".

Pérez aseguró que él ha intentado compatibilizar el "respeto a la norma, a la ley" con el hecho de que esto "no signifique un dogma de verdades inapelables". Para el vicepresidente lo que "no tiene solución es que se intente reproducir el mismo modelo económico que ha llevado" a la situación actual.

Aquí matizó que aunque el sector servicios "debe seguir liderando la economía canaria", se cometería un "imperdonable error" para las generaciones futuras si no se "combinara esa actividad productiva con otras que están por llegar" a las islas.

"No comparto un modelo productivo otra vez de monocultivo. El sector turístico siempre lo he defendido y lo sostengo como un sector de gran potencia internacional pero se evidencia que, por sí solo, no es capaz de atender a la necesidad de soporte económico que tiene esta comunidad", apuntilló.