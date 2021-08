'Phe Festival' reúne a 1.500 espectadores y prepara ya la edición de 2022 en Puerto de la Cruz (Tenerife)

(Rogamos sustituyan la información sobre el mismo tema por un error en el número de espectadores en el titular. Disculpen las molestias)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Phe Festival' cerró sus puertas este pasado fin de semana tras reunir a 1.500 espectadores --que pudieron acudir dos días gracias a la compra de un bono-- y mira ya a 2022 con una séptima edición que se celebrará los días 19 y 20 de agosto en Puerto de la Cruz (Tenerife).

'Phe' encara su próxima edición con las expectativas cumplidas y en un esfuerzo colectivo que contribuye a revitalizar la imagen de Puerto de la Cruz para el desarrollo y promoción del tejido cultural y creativo isleño y como entorno seguro y destino atractivo, según ha informado el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en nota de prensa.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos y todas el ejercicio de responsabilidad para decir bien a las claras que con trabajo, esfuerzo y convicción de que la cultura es segura y 'Phe Festival' ha sido, de nuevo, un año más, un ejemplo", indica el alcalde y responsable de Cultura, Marco González.

Además, señala que "la cultura es un valor en sí mismo por lo que supone en estos momentos tan complicados para tanta gente y también es un factor clave en la reactivación de todos los sectores del municipio, que ha vivido una semana llena de actividades, también deportivas, y que ha supuesto una dinamización económica importante para que el Puerto de la Cruz continúe siendo un modelo de recuperación para el resto de destinos de las islas".

Con las fechas anunciadas para 2022, 'Phe Festival' encara ya su séptima edición reafirmando su apuesta por convertir Puerto de la Cruz en un referente de la música en directo.

Para ello, ha puesto a la venta online a través de su web y de la plataforma Tickety.es una primera tirada de abonos a un precio promocional.

COMPROMISO CON LA CULTURA

Las jornadas de conciertos en directo el viernes 20 y sábado 21 de agosto han vuelto a convertirse en el principal argumento de esta experiencia veraniega que reunió a 1.500 personas en el recinto de 10.000 metros cuadrados ubicado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, y que fue adaptado a las medidas de prevención y seguridad sanitarias requeridas por la normativa.

De esta forma, el público no solo ha podido disfrutar de la emoción de la música en directo con un cartel que reunió a nombres como Ana Tijoux, Zahara, Triángulo de Amor Bizarro, Rigoberta Bandini, Rufus T. Firefly, Mucho, Biznaga, Mujeres, _juno, Jack Bisonte, Mel Ömana y Pat Llombet --con We Are Trash y The Groove Brothers como resident DJ-- sino también de un conjunto de actividades paralelas para el disfrute, la participación y la motivación de todas las personas residentes y visitantes del municipio.

Deportes urbanos, yoga y arte contemporáneo han integrado la programación del festival que, un año más, ha reafirmado su compromiso con prácticas sostenibles.

De esta manera, los asistentes a las competiciones urbanas y talleres de 'Phe Sports', así como los participantes en las diferentes prácticas de 'Phe Yoga', además de Phe Gallery, la muestra colectiva instalada en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe desde finales de julio, han congregado a cientos de asistentes en esta sexta edición que recupera el espíritu de festival de verano que le caracteriza, señala la organización.