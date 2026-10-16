La Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria acogerá del 9 al 15 de noviembre el Fotosub 2026

Fotosub Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2026 tendrá lugar del 9 al 15 de noviembre a la playa de Las Canteras y ofrecerá más de 300 plazas para los dos modalidades, profesional y familias, además de bautizos de buceo, paseos en kayak y otras actividades divulgativas que tendrán lugar en Playa Chica.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el objetivo principal del evento es promocionar el fondo marino del arenal capitalino y sensibilizar sobre la importancia de protegerlo.

De esta manera, una de las actividades más esperadas del evento volverá a ser el Fotosub en familia que, abierto al público general, pretende sensibilizar sobre la diversidad y la vida que esconde la playa de Las Canteras y la necesidad de su protección.

La modalidad profesional, la que regala las fotos más espectaculares de la fauna, ya ha abierto las inscripciones para el Fotosub Nocturno, el Open Fotosub y el Cazafotosub.

Por su parte, el jurado profesional estará conformado por David Barrio, Alicia Herrera, Arturo Boyra y el director técnico de la prueba, Enrique Fáber.

Las inscripciones para participar en estas competiciones profesionales podrán realizarse a través de la web www.lpafotosub.es, en la que también se encuentran publicadas las bases de cada una de las modalidades a competición; mientras que las inscripciones para las actividades complementarias para todos los públicos se abrirán a principios de noviembre.

El programa escolar de esta edición comenzará el 9 de noviembre con diversas actividades didácticas de sensibilización ambiental marina en centros de Educación Infantil y Primaria de la capital grancanaria.

Así, a través de las charlas, los escolares conocerán la biodiversidad que existe en la playa de Las Canteras y aprenderán a valorar su riqueza para saber conservarla.

Por su parte, el paseo de Las Canteras acogerá una exposición al aire libre imágenes ganadoras en la pasada edición del Fotosub Las Palmas de Gran Canaria que se podrán disfrutar en gran formato.