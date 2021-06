El PP de Canarias recogerá firmas contra los indultos del 'procés' en todas las islas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha anunciado este lunes que su partido recogerá firmas contra los indultos a los políticos condenados por el 'procés' no sólo a través de la plataforma Change.org, sino también en las calles de todas las islas.

En rueda de prensa, ha dicho que el "apoyo" del presidente regional, Ángel Víctor Torres, a estos indultos a los condenados por el Tribunal Supremo "sin que hayan pedido perdón y con el ánimo de volver a repetirlo" no representa a la mayoría los canarios y ni siquiera a la totalidad de los socialistas del archipiélago.

"La posición del PP ya la conocen. No se puede indultar a quienes prometen reincidir. No se puede indultar contra el criterio unánime, sólido y fundado del TS. Y no se puede indultar simplemente porque Pedro Sánchez necesite del apoyo de los independentistas para seguir disfrutando del palacio de la Moncloa", dijo.

Para Navarro, los indultos son el "pago" para que el presidente de España pueda mantenerse en el poder, por lo que hizo especial hincapié en que los populares van a defender la Ley, la Constitución y el Estado de Derecho sin dar "ni un paso atrás en un asunto tan importante". "Es más --continuó-- no nos vamos a quedar callados y nos vamos a movilizar por el interés general".

Por ello, la presidenta del PP regional anunció que su partido llevará al Parlamento de Canarias un pronunciamiento "rotundo" contra estos indultos para dejar claro que Torres "no habla en nombre de todos los canarios cuando aplaude esta medida; y llevará mociones a todos los cabildos y ayuntamientos de las islas.

La popular agregó que ya están recogiendo firmas no sólo a través de Change.org, sino también en las calles de todas la islas "para que los canarios puedan dejar bien claro su rechazo a la concesión de estos indultos".