El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos, en Telde (Gran Canaria) - PP CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un virus peor que el zapaterismo" y le ha reprochado también su inacción en materia migratoria: "Canarias no aguanta más", aseveró.

Domínguez dijo, durante un acto en el que participó el expresidente Mariano Rajoy, que este gobierno socialista está "corrompido por la corrupción y la indignidad" y es un "virus peor que el zapaterismo", pese a que del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "casi no lo contamos", en referencia a la situación económica en la que dejó el país y la amenaza de intervención europea que sobrevoló su final de mandato.

El líder canario sostuvo que el "remedio" a este virus "es el PP": "Vamos a sanar España. Vamos a curar este país", mantuvo. Así, dijo confiar en que Feijóo va a ser presidente, aunque remarcó que "no hay nada hecho" y pidió a todos los populares "trabajar hasta el último minuto y hasta el último voto".

Sobre inmigración, Domínguez relató cómo los que llegan vivos cuentan las historias de tantos que no lo logran, incluso bebés y niños. Es por ello, dijo, que "Canarias no aguanta más" esta situación y la inacción de un Gobierno con el que han llegado "más de 200.000 migrantes a Canarias". "Con Mariano Rajoy llegaron 3.300. Si alguien sabe cómo se evitan esas muertes y cómo se frena la inmigración irregular es Mariano Rajoy", agregó.

"INMIGRACIÓN SÍ, ORDENADA Y REGULAR: IRREGULAR NO"

Es por ello que defendió "el control de las fronteras", las "lucha contra las mafias", invertir solo en aquellos países que quieren colaborar, así como "apostar por la Guardia civil y la Policía nacional". Así que, concluyó, "inmigración sí, ordenada y regular: irregular no".

El cabeza de lista al Senado por Gran Canaria Carlos Sánchez defendió un Gobierno que "defienda a los españoles" y que "diga la verdad" y dijo que Feijóo es una persona "fiable que todo el mundo conoce" y que tiene "en cuenta a las comunidades autónomas".

El cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, recordó que al que le puso la moción de censura a Rajoy "le estarán poniendo la cena en la celda" a estas horas. Calificó a Sánchez del "peor presidente" y a su gobierno del "más corrupto". Además, tildó al ministro canario Ángel Víctor Torres de "bufón" por ponerse a bailar a la orden de Sánchez en un reciente mitin en Canarias: "le dice que baile y el bufón baila", lamentó.