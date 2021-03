El PP critica en la UE la gestión migratoria del Gobierno y le culpa de relaciones de vecindad en "sus peores momentos"

El presidente de Canarias pide dejar de lado las ideologías para sacar adelante el nuevo pacto de asilo y migración

BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP y ex ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la gestión de la crisis migratoria en Canarias realizada por el Gobierno español, al que acusó de ser responsable de tener las relaciones de vecindad con los países africanos en "uno de sus peores momentos".

Además, Zoido ha usado su intervención en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) para criticar al Gobierno de Canarias por su falta de exigencia con el Ejecutivo central. "El PP alertó al presidente de Canarias en el Parlamento regional, pero los acusó de alarmistas", aseveró tras haber escuchado al líder autonómico Ángel Víctor Torres, que compareció ante la Comisión.

Así, acusó al presidente Pedro Sánchez de preferir "ocultarlo", lo mismo que su "incapacidad" para ejecutar los retornos, algo que "tristemente" dijo saber que se debe a que "las relaciones de buena vecindad pasan por uno de sus peores momentos".

Zoido dijo que España fue tanto con gobiernos del PP como del PSOE una referencia para la política europea con África, pero considera que el "actual Gobierno de Sánchez e Iglesias están hundiendo esa reputación y minando la confianza mutua" con los países del entorno de Canarias.

"No es casual que llegaran a Canarias 23.000 personas sin contar los que no pudieron llegar. ¿Por qué no se hizo nada?", se preguntó el eurodiputado español, para luego explicar que el presidente Pedro Sánchez prefirió disfrutar de unas "agradables vacaciones en Lanzarote" en vez de aplicarse a atajar el problema.

Zoido interpeló al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, si cuando fue a visitarle en esas fechas a Lanzarote le exigió medidas. "Me parece muy bien venir a Europa a pedir ayuda, pero se viene con los deberes hechos", abogó. "Europa ayuda y ayudará, pero lo mínimo es que no se escuden más en Europa y asuman sus responsabilidades", reclamó.

El presidente Torres, por su parte, ha replicado a Zoido que en la denominada 'Crisis de los Cayucos', en 2006, año en el que en España gobernaba el PP, él era alcalde del municipio grancanario de Arucas, que acogió inmigrantes.

TORRES PIDE DEJAR DE LADO LAS IDEOLOGÍAS PARA EL NUEVO PACTO DE ASILO

Además y sobre el nuevo Pacto de Asilo, Torres pidió a los eurodiputados separar las ideologías porque subrayó que siempre ha defendido que en migración "no se debe hacer política". Así, ha solicitado ir hacia la corresponsabilidad corrigiendo "posibles errores" y teniendo "claras" las respuestas que se deben dar al fenómeno migratorio porque "siempre" habrá rutas migratorias.

Otro de los elementos que pusieron encima de la mesa tanto Zoido como otros eurodiputados fue la falta de transparencia de España con la crisis migratoria de Canarias. El ex ministro pidió "saber cuántos han sido retornados" a sus países mientras que por parte del Partido Socialdemócrata de Alemania, el eurodiputado Dietmar Köster quiso saber también cuántos ahogados ha habido durante la crisis del coronavirus.

UNA SOLUCIÓN EUROPEA PARA "NO PERDER LA CONFIANZA DEL MUNDO"

Para el alemán, la UE no está "haciendo que se respeten" sus "valores", "ni respetando los compromisos en materia de derechos humanos". Por ello, pidió una "solución desde la UE" al asunto migratorio.

Calificó la política de la UE a este respecto como "corta de miras" y dijo que está en "riesgo" que la UE "pierda la confianza del mundo, de defender los valores que proclama".

Además, defendió que frenar el flujo al resto de Europa de los llegados a Canarias podría ser "incompatible con la legislación internacional" y defendió "reubicaciones y mucha más solidaridad". "De lo que hemos carecido en los últimos años", lamentó.

LOS VERDES PIDEN NO DIFERENCIAR ENTRE ASILO Y MIGRACIÓN ECONÓMICA

Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, criticó a Europa por hacer diferencias entre los migrantes con derecho a protección internacional [asilo] y los que son migrantes económicos: "son todas forzadas", dijo, remarcando incluso que en su opinión en muchos casos es "por la acción de Europa" y los acuerdos económicos.

Riba i Giner pidió "acabar con el modelo de islas cárcel" y "dejar de basar" la política europea "en el retorno" para "verlo como un fenómeno global y estructural".

VOX AZUZA LA IDEA DE LA "INVASIÓN"

Contrario a esa visión la de Jorge Buxadé, de Vox y miembro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, que calificó la situación de Canarias de "insostenible" y de "invasión inmigratoria sin precedentes".

Además, apeló a la llegada a Canarias desde África de un 82 por ciento de "hombres en edad militar" para reforzar la idea de la "invasión" e insistió en la existencia de "buques patera" que traen a las embarcaciones más pequeñas hasta cerca de las islas Canarias.

El eurodiputado sueco Tomas Tobé, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), pidió junto a otros eurodiputados a la comisaria de Interior medidas concretas para atajar la situación, así como para evitar brotes de xenofobia.

Maite Pagazaurtundía, integrada en la delegación Ciudadanos Europeos, dentro del grupo Renovar Europa, puso el foco de nuevo en la falta de transparencia y pidió saber número de trasladados desde Canarias, "en qué régimen y a dónde".

El alemán Damian Boeselager, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, mantuvo que lo que está ocurriendo en Canarias "no encaja con los valores europeos" y lamentó que la situación se está "deteriorando" y provocando "una población que cada vez es menos receptiva".

LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS

La belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeo, pidió poner el foco en la "lucha contra el tráfico de seres humanos" y pidió una "política comercial específica" con África: "Si no lo reconocemos, el sistema estará abocado al fracaso; la compasión no es suficiente".

Fernando Barrena, de EH Bildu, dijo que en su visita a Canarias las autoridades parecían querer "ocultar algo" y dijo haber detectado muchas irregularidades en los centros de inmigrantes, como superar el límite de 72 horas de retención, menores en centros generales o la falta de asistencia letrada con intérpretes.

La eurodiputada francesa Fabienne Keller, del Grupo Renew Europe, puso el acento en que muchos de los inmigrantes llegados a Canarias lo hacen desde países que calificó de "seguros", como el caso de Marruecos y pidió un plan "readmisiones" a sus países de origen.