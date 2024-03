El presidente de Canarias admite que no tener unos PGE afectan a la "imposibilidad de hacer una rebaja fiscal"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que no tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2024 afectan a la "imposibilidad de hacer una rebaja fiscal" por parte del Ejecutivo regional.

Para Clavijo se demuestra que la decisión que adoptó el Gobierno canario de "aprobar unos presupuestos de manera prudente", tras las circunstancias dadas, "se ha acreditado como que ha sido un gran acierto", a lo que agregó en declaraciones a los periodistas que el hacerlos con un escenario "de prudencia, por lo que pudiese ocurrir", se ha evidenciado "también como un tremendo acierto".

"Haber hecho un presupuesto prudente criticado por la oposición, pues al final hemos visto que nos está permitiendo que las consecuencias de no tener unos PGE, pues evidentemente afectan a la imposibilidad de hacer una rebaja fiscal, cosa que teníamos pendiente, y ahora mismo el escenario está en la incorporación o no de esos 280 millones de euros de las liquidaciones positivas del año 2022, que nosotros entendemos que es una cuestión que con un decreto ley se puede incorporar perfectamente a las distintas comunidades autónomas, porque afecta a todas", apuntilló.

Añadió que todo ello ante un escenario en el que se tienen que celebrar elecciones vascas y elecciones catalanas que, "teóricamente, no tendrían que haber afectado en absoluto a la Administración del Estado, pero que han afectado", además de que se celebrarán también las elecciones europeas.

Aún así expuso que con todo ello la preocupación del Gobierno canario está en que los decretos que se puedan estar tramitando incluir las partidas, las liquidaciones positivas que "le corresponden a Canarias".

A ello agregó que siguen "empeñados" en que Canarias, que es la "menos endeudada" del Estado, "no tienen por qué cumplir la regla de gasto", a lo que añadió que los recursos que lleguen, se van a poder destinar a los servicios públicos básicos esenciales de la ciudadanía.

Así, Clavijo en relación a si la rebaja del IGIC se podrá hacer en esta legislatura, apuntó que "está siendo todo tan atípico", aunque matizó que han realizado una "rebaja fiscal en el presupuesto del 2024 de 245 millones de euros", puntualizando que se bajó el IGIC por ejemplo del combustible industrial que "le restaba competitividad a la industria o todos los productos que tienen que ver con la dependencia y eso tuvo una rebaja del IGIC", sin embargo aseguró que la bajada lineal del 7 al 5 "no" se ha podido afrontar.

De todos modos, expuso que tendrán que ver "cómo va a ir la recaudación, cómo va a ir las elecciones europeas, va a implicar que se constituyan nuevas instituciones, va a haber nuevos comisarios", así como ver cuál va a ser la nueva política europea porque "evidentemente todo eso influye directamente".

"INCERTIDUMBRE"

Por su parte, la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian, ha admitido que el "nivel de incertidumbre" actual hace "muy difícil" saber si el Gobierno regional va a poder o no realizar la rebaja del IGIC, ya que se contaba con tener presupuestos generales y poder "modular la regla del gasto" para destinar los ingresos de la comunidad autónoma a "satisfacer las necesidades de los canarios o a bajar los impuestos o una combinación de ambos factores".

Sin embargo, señaló que "todo esto ha cambiado de un día para otro como consecuencia de que no haya presupuestos en Cataluña, se disolvió el Parlamento de Cataluña y sorpresivamente la decisión ha sido no hacer presupuestos por parte del Gobierno de España", lo que admitió introduce "un nivel de incertidumbre muy elevado que hace que no" se pueda contestar a si finalmente se podrán o no bajar el IGIC.

De todos modos, Asian afirmó que la intención del Gobierno canario "es bajar el IGIC" cuando se pueda "superar toda esta incertidumbre o falta de información", ya que aseguró que actualmente lo que hay es "falta de diálogo" porque consideró que "puede no hacerse presupuestos pero sí puede haber un diálogo institucional con las comunidades autónomas, que sería lo adecuado".

En este sentido, señaló que si existiera ese diálogo, Canarias tendría un "mayor conocimiento de qué es lo que se puede hacer desde el Gobierno de Canarias a lo largo de 2024".