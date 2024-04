El proyecto Eco Rico Vegano de Gran Canaria, uno de los seleccionados por el programa de Oportunidades de CaixaBank

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Eco Rico Vegano de Gran Canaria ha sido uno de los cinco seleccionados a nivel nacional, entre las más de 1.000 iniciativas, por el programa de Tierra de Oportunidades de CaixaBank, destinado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

Eco Rico Vegano es un proyecto de fabricación y venta de comidas veganas con sede en Santa María de Guía que ofrece a los clientes comidas saludables, preparadas con vegetales ecológicos de la "más alta calidad" que son cultivados en la finca local y preparados por una chef experimentada, según ha informado CaixaBank en nota de prensa.

El programa Tierra de Oportunidades, que se extenderá a más de 40 provincias en 2024, se ha desarrollado "con éxito" en una treintena de provincias en 2023, como así ha sido presentado en un acto en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Madrid.

En este encuentro han participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal; el director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana, y el director de Acción Social CaixaBank, Josep Parareda, y se ha hecho balance de la edición de 2023, entre otros.

En colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) comarcales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y el promotor del emprendimiento Rural Talent, el programa colaborativo contempla formación, acompañamiento, visibilización a los emprendedores participantes y una convocatoria de ayudas a emprendedores, en la que 290 emprendedores han sido reconocidos y apoyados económicamente.

En el conjunto de España, desde que Acción Social CaixaBank se puso en marcha en 2021, el programa Tierra de Oportunidades ha respaldado a más de 2.000 emprendedores y ha permitido firmar 71 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) para impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas. En este periodo ha firmado 19 convenios con entidades sociales que trabajan la integración social y familiar de personas en entornos rurales en peligro de despoblación.

En cuanto a los ganadores del reto final de Tierra de Oportunidades, en el que han participado 20 finalistas de los 1.000 proyectos que se presentaron, han sido premiados con 5.000 euros cada uno, importe que se entregará desde la Red Española de Desarrollo Rural, gracias a su convenio de colaboración con CaixaBank.

Los proyectos han sido seleccionados por un jurado de expertos formado por representantes de CaixaBank, de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rural Talent y expertos en comunicación, startups y emprendimiento.

En este sentido, el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha señalado que en la entidad están "convencidos del impacto social positivo que el emprendimiento y la creación de empleo tienen en la revitalización y sostenibilidad" de las áreas rurales, "lo que a su vez promueve un futuro próspero para sus residentes".

Por ello, apuntó que al respaldar estos proyectos se ofrece a las comunidades rurales la "oportunidad de construir un futuro sólido y prometedor". En la edición 2024 Tierra de Oportunidades prevé llegar a más de 40 provincias mediante convenios con los Grupos de Desarrollo Rural de diferentes provincias españolas, así como entidades sociales que trabajan para evitar la despoblación.

Además del apoyo económico, Tierra de Oportunidades ofrece a los emprendedores una red de alianzas, soluciones y recursos que les acompañarán en todas las fases de su proyecto con la colaboración de otras áreas del banco: AgroBank, MicroBank, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, entre otras.

En relación con ello, CaixaBank lanzará en los meses de mayo y junio las convocatorias en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de cada área geográfica, quienes darán apoyo local a la iniciativa. Esta convocatoria se dirigirá a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 150.000 euros al año.

A la convocatoria pueden presentarse propuestas de emprendimiento ya en marcha, ubicadas en las provincias incluidas en la edición 2024.