El PSOE censura la subida de lista de espera de consultas en Canarias y carga contra la derivación a la sanidad privada

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha denunciado este martes que en Canarias "sigue creciendo" la lista de espera del sistema sanitario, y que, en sólo seis meses, se haya incrementado en más de 3.000 pacientes y haya aumentado la demora de espera hasta los 23 días en la lista de espera de consultas, lo que supone que Canarias sea la comunidad autónoma más saturada en asistencia sanitaria.

Pérez del Pino critica en una nota que las listas de espera sigan creciendo en Canarias, destacando que la de consultas externas (LECEX), antesala de la lista de espera quirúrgica, haya experimentado en diciembre de 2023 un crecimiento del 6,21% respecto al mismo periodo de 2022, habiéndose aumentado la demora para ser atendido por un especialista, que supera ya los 23 días.

Para el diputado socialista, el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) trata de "vender" una bajada en las listas de espera "que no existe".

"Se lo hemos advertido al Gobierno canario en todas y cada una de las intervenciones que hemos tenido en la Cámara regional en materia de gestión de listas de espera, y le hemos dicho que así, no. Es malo que no sepan contar, pero peor es que no sepan gestionar", señala.

En su opinión, para humanizar la sanidad pública, "lo que hay que hacer" es potenciar los recursos humanos.

"Más personal sanitario, más profesionales, más capacitación, más enfermeros y enfermeras, más facultativos, más especialistas, para que la lista de espera se reduzca", explica.

Pérez del Pino aclara también que "lo que no se puede hacer" es hablar de fortalecer la Atención Primaria, hablar de fortalecer los hospitales, "y después, a la hora de la verdad, depreciar la sanidad pública, para justificar saturación, y así enviar pacientes a la sanidad privada".

El diputado socialista hace referencia a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que reflejan que en diciembre de 2023 había en Canarias 147.952 personas esperando para ser atendidas por un especialista, la cifra más alta de la última década.

Del total de pacientes que se encuentran a la espera, el 20% espera por una consulta en dermatología; el 18% en oftalmología y el 11% en traumatología.