El PSOE cree que se "magnifica" el que Sánchez no reciba a Clavijo durante sus vacaciones en Canarias

Publicado 08/01/2019 12:32:37 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado que se "magnifica" el que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no haya recibido al jefe del Ejecutivo en el archipiélago, Fernando Clavijo, durante sus vacaciones en la isla de Lanzarote.

Para Torres se "magnifica" este hecho, mientras que consideró que se "dulcifica" que el presidente de Canarias realice acusaciones "contra el Gobierno central inaceptables". Así lo indicó en declaraciones al programa 'Nada que Ver' de José Luis Martín en 7.7 Radio recogidas por Europa Press al ser cuestionado por si habrá un encuentro entre Sánchez y Clavijo con motivo de la visita del presidente del Gobierno central al archipiélago el próximo 17 de enero.

Sobre esto último, aseguró desconocer las agendas de ambos presidentes, si bien añadió que aún está esperando a que Fernando Clavijo "demuestre" qué partidas para Canarias se quitaron de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dárselas a Cataluña.

En relación con ello, admitió que la actitud de Fernando Clavijo con el Gobierno central y de que "no actúe como lo que es", el presidente del Ejecutivo canario, "nada ayuda", agregando que "eso tiene que dejarse a los partidos políticos y no a los cargos institucionales". Asimismo, consideró que desde el Gobierno canario se ha hecho "muy poco" para tener "una mejor" relación con el gobierno que lidera Pedro Sánchez.

Torres también acusó a Clavijo de "tergiversar" respecto al dinero de los PGE de 2018 que no ha llegado a Canarias, ya que aseguró que al menos 241 millones de euros no han venido al archipiélago porque el Gobierno canario "no ha querido firmar". A su parecer, todo ello se enmarca dentro de una estrategia del presidente de Canarias para "desviar la atención pública contra el Gobierno central para que no se fijen en lo mal que lo ha hecho en 2018".

Finalmente, cuestionado por el convenio de carreteras suscrito en los últimos días de diciembre, Torres afirmó que sobre el mismo han tenido "malas noticias", ya que se suscribió el 21 de diciembre y dijeron que "el 26 de diciembre tenían que empezar las obras", sin embargo lamentó que para los trabajos en la carretera de La Aldea "no hay fecha", mientras que "ahora" es cuando empiezan los procedimientos administrativos para el anillo insular de Tenerife.