El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy interviene en un acto del PP, a 18 de noviembre de 2026, en Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dicho este jueves que España necesita un Ejecutivo “normal”, que “gobierne para todos” y no el “churro” que encabeza Pedro Sánchez.

Rajoy ha insistido durante un acto en Las Palmas de Gran Canaria, ante unas 450 personas, que hace falta un Gobierno que “recupere la cordura y la sensatez”.

Así, sostuvo como imprescindible “acabar con la polarización” actual, pero remarcó que esta “no ha caído del cielo” y tiene sobre todo que ver con los “muros entre españoles” que ha querido erigir Sánchez, algo que calificó de “disparate”.

En su opinión, un Gobierno de España “tiene que tener otra actitud” y “se gobierna para todos”, alcanzando “de vez en cuando algún acuerdo” con la oposición. "De vez en cuando, aunque sea", ironizó.

El PP, sostuvo Rajoy, quiere dar a los españoles “certidumbres”: “que la gente esté tranquila”. Y, para eso, pidió “concentrar el voto del cambio en esta opción [la del PP], porque es la mejor”.

Antes de eso había ahorrado calificativos sobre el actual Gobierno porque consideró que ya “se agotaron los calificativos” para valorar el conjunto de “disparates” que han propiciado. “El cambio es urgente y se llama Alberto Núñez Feijóo”, dijo.