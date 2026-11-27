Debate electoral de la Cadena Ser en Canarias con los cabezas de lista de PP, PSOE, CC-1ºCAN, VOX, UPC y Drago Canarias - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cabeza de lista de los principales partidos al Congreso por Las Palmas se han enfrentado este viernes en el último debate electoral, organizado por la Cadena SER en Canarias, donde se ha producido un choque frontal entre PP y PSOE, sobre todo por la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos ocho años, con un encontronazo que también se ejemplificó especialmente entre CC-1.ºCAN y Vox.

Mientras, el resto de la izquierda, representada en Unidad del Pueblo Canario (UPN) y Drago Canarias intentaban introducir sus principales medidas y más propuestas.

El número 1 por Las Palmas del PP, Sergio Ramos, acusó al PSOE durante el debate, dirigido por la jefa de informativos de SER Las Palmas, Desirée Rodríguez Álamo, de tener la "cara de cemento armado" por eludir su responsabilidad de gestión en temas como la vivienda, la inmigración o la corrupción.

Defendió que las mujeres pueden estar "tranquilas" con el PP porque fueron ellos quienes impulsaron un pacto de Estado contra la violencia hacia la mujer y defendió dejar el asunto, por importante y ya consensuado, fuera de la refriega política.

Azuzado por los comentarios sobre sus eventuales decisiones si llegan al Gobierno por parte de la cabeza de lista del PSOE, Dolores Corujo, Ramos se declaró "harto" de las mentiras del PSOE y dijo que los socialistas tienen "la vergüenza intacta porque jamás la han utilizado".

Así, les afeó que "no solo bailan" en los mítines sino que se "descojonan" en los debates mientras llevan a sus espaldas circunstancias tan graves como los accidentes de tren, la situación de Ceuta o El Hierro, o traer al ex presidente Carles Puigdemont a España "por Navidad como regalo de reyes".

Corujo, por su parte, culpó a los "grandes tenedores" de la crisis de la vivienda, criticó los "bulos" del PP y Vox sobre inmigración y les acusó también de no reconocer la violencia hacia la mujer o pretender que sea la "Conferencia episcopal la que va a decidir" sobre el cuerpo de las mujeres.

La socialista centró sus intervenciones en criticar las eventuales medidas de PP y Vox si llegasen a gobernar y culminó pidiendo el voto para no involucionar en derechos. También se enfrentó en algunas ocasiones a críticas de la izquierda por temas como la vivienda, de las que salió al paso criticando al Gobierno de Canarias por no ejecutar los presupuestos completos de los últimos tres ejercicios.

Teodoro Sosa, de CC-1CAN, relató una lista de fondos que reclama al Gobierno central y centró sus intervenciones en reclamar más autogobierno para Canarias. Llamó la atención su defensa abierta a la "vuelta a la autoconstrucción" en las islas como solución al problema de vivienda, algo que suele citarse en el archipiélago más como un problema.

Abogó porque nadie con menos de 12 años siendo residente canario pueda comprar una vivienda en las islas, algo que recibió el aplauso del candidato de Vox: "Bienvenido al sentido común", le dijo Alberto Rodríguez.

VOX 'IMPONE' SU PRIORIDAD NACIONAL

Precisamente el candidato de Vox remarcó la necesidad de aplicar en Canarias la teoría de su partido de prioridad nacional, algo que de una manera u otra le compraron todos los partidos de la izquierda menos el PSOE.

Rodríguez hizo de la inmigración el eje de su discurso de deterioro de los servicios públicos en el país y en Canarias, defendió "derogar la nefasta ley de vivienda", una ley anti ocupación en 24 horas para poner en el mercado las viviendas cerradas "por miedo" y criticó al PSOE su política de migración basada en "repartir en aviones por toda España" a los llegados a Canarias.

Así, defendió que los menores migrantes con quien están mejor es "con sus padres", acusando al PSOE y resto de la izquierda de ser "negacionista de los datos" ante el aumento de la violencia hacia la mujer provocada, según él, por la inmigración, y de además darles a ellos y a Marruecos "nuestro dinero".

DRAGO ACUSA A LOS PARTIDOS GOBERNANTES DE HABER FALLADO

Héctor Morán, cabeza de lista en Las Palmas de Drago Canarias, dedicó sus intervenciones sobre todo a dar a conocer las principales medidas de su formación, entre las que destacó sus críticas al turismo y la defensa de la vivienda solo para los canarios y para "vivir y no especular".

Morán criticó a los ayuntamientos canarios que no se han sumado al programa nacional de protección de la mujer, dijo que hay que estudiar la capacidad de carga de la población de cada isla, que el derecho de asilo se ejerza en origen y criticó a PP, PSOE y CC como partidos gobernantes, de los que dijo "no se salva ninguno".

UPN: VIVIENDA PARA LOS CANARIOS Y EXPROPIACIONES

Luis Campos, de Unidad del Pueblo Canario, culpó del problema de la vivienda a CC y a Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y planteó un discurso de intervención del mercado, con las expropiación de viviendas cerradas y en manos de fondos buitre.

Además, defendió que "nadie que no viva en Canarias pueda comprar una vivienda", azuzó el miedo a la derecha y sus medidas, planteó la subida de las pensiones no contributivas y puso el foco del debate de la migración en la derivación. Fue el único que sacó la situación del campo y las ayudas europeas, aunque Vox le afeó que precisamente si se preocupan del campo debían haber votado en contra del acuerdo de la UE con Mercosur.