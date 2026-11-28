Inauguración de FEBODA en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acoge este fin de semana la XX edición de FEBODA, la gran feria de bodas y celebraciones de la isla, abierta hasta este 29 de noviembre, reuniendo a 60 empresas distribuidas en 90 stands a lo largo de los 8.000 metros cuadrados.

El acto institucional de apertura este viernes contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, el vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, y el consejero de Empleo, Efraín Medina, según informó el Cabildo en una nota.

En él, Lope Afonso destacó "la consolidación" de la feria tras dos décadas de trayectoria, señalando que "el éxito" de esta iniciativa radica en que FEBODA es "el mayor punto de encuentro del sector en la isla", que conecta de manera directa a proveedores con futuros clientes, además de ofrecer un escaparate de primer nivel para presentar nuevos proyectos, generar sinergias entre profesionales y dinamizar la economía vinculada a todo tipo de celebraciones.

En esta edición, se mantiene el premio al mejor stand para incentivar la originalidad y la calidad estética de los expositores, tal y como indicó el vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, que puso en valor el impacto de esta feria en el sector de los eventos y las celebraciones, que supone un elemento "muy importante" en la economía de Tenerife.

Por su parte, el consejero de Empleo, Efraín Median, hizo hincapié en el impacto de la feria en el impulso del talento local, especialmente a través de la moda, resaltando la continuidad de la Pasarela Tenerife Bridal dentro de FEBODA, bajo la dirección de Tenerife Moda, una plataforma "fundamental" para proyectar el trabajo de los diseñadores locales y de las nuevas promesas de la Escuela Superior de Diseño Fernando Estévez.

FEBODA 2026 abre sus puertas no solo a parejas que preparan su enlace, sino a cualquier persona que planifique un bautizo, comunión, cumpleaños, baby shower o evento social.

La oferta expositiva abarca tanto propuestas tradicionales (trajes de novia y ceremonia, fincas, hoteles, catering, joyería, agencias de viaje, floristería o estética) como iniciativas innovadoras y no convencionales en animación, papelería, repostería creativa o estudios de tatuaje para eventos.

El recinto contará, además, con una zona de networking, área de prensa y una exposición fotográfica a cargo de las firmas Javi González Fotos, Magec Wedding & Nostrofilms y Socas Fotografía.

La XX edición de FEBODA permanecerá abierta al público este sábado 28 de noviembre en horario ininterrumpido de 10:30 a 20:30 horas, y el domingo 29 de 10:30 a 19:00 horas. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 4 euros por día o mediante un bono para las tres jornadas por 8 euros.