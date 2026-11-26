La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - JPEG/EUROPA PRESS

Confía en que el Gobierno regional esté haciendo una "gestión responsable" de los recursos

VALVERDE (EL HIERRO), 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha mostrado este jueves su "sorpresa" al comprobar durante su visita a la isla de El Hierro que el Hospital de campaña instalado recientemente junto al CATE de San Andrés "no se está utilizando". Ha lamentado que estas dos instalaciones habilitadas en parte "con recursos del Estado" estén "en desuso" ante una necesidad sanitaria trasladada por el Gobierno regional.

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación con motivo de su visita este jueves a la isla y en espacial al muelle de La Restinga para conocer la situación de presión migratoria que afecta a El Hierro. Allí, se ha reunido con el presidente del Cabildo insular, Alpidio Armas, y ha visitado el Hospital de campaña desplegado en los últimos días y ha mantenido un encuentro con personal de Salvamento Marítimo Humanitario.

"Vengo de allí (en referencia al Hospital de campaña). En las reuniones interministeriales que hemos tenido, se nos trasladó, en concreto el presidente regional nos lo trasladó, que hacían falta recursos para una atención sanitaria. Lógicamente, pusimos los recursos, o parte de ellos a disposición, pero, ahora mismo, en esas dos instalaciones, esos dos espacios, no había nadie", ha denunciado.

Rego ha confiado, asimismo, en que el Gobierno regional esté "haciendo una gestión responsable" de los recursos entregados, así como de forma "adecuada" a las necesidades que surjan. "El hospital de campaña, ahora mismo, es un hospital que no está siendo utilizado. Son dos instalaciones que se han habilitado con parte de recursos del Estado, y no hay personas allí, es decir, están vacías, en desuso", ha aseverado.

"Hemos hecho un esfuerzo también por parte del Estado para financiar un hospital de campaña que, ahora mismo, no está siendo utilizado, aparentemente", ha deslizado la ministra, que se ha mostrado 'sorprendida' ante un Gobierno central que, ha continuado, "ha hecho todos los esfuerzos necesarios, y continuará haciéndolos", para ofrecer en las islas una acogida "digna" a las personas migrantes arribadas a las islas.

PRESIÓN MIGRATORIA

Con motivo de su visita a la isla, la ministra de Juventud e Infancia ha realizado un balance de las actuaciones emprendidas desde el Estado frente a la crisis, comprobando en la isla de El Hierro que, "a pesar de que han habido bastantes llegadas, hay un mecanismo de colaboración bastante engrasado", aseverando que "están funcionando bien las derivaciones de El Hierro a otras islas, así como también las derivaciones a Península".

Ha recordado, en ese sentido, que sigue vigente la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite la acogida de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias en Península y que ya habría facilitado acogida "a más de 2.000 niños" en Península. "Es un mecanismo jurídico que sigue vigente y que permite que niños y niñas que han llegado no acompañados puedan ser automáticamente alojados y acogidos".

Preguntada por el ritmo de salidas de estos menores, ha subrayado la inversión y refuerzos realizados en recursos y equipos, así como en delegación del Gobierno en Canarias, que, junto con la "coordinación permanente" que existe con el Gobierno de Canarias facilita "estar en condiciones de que se hagan a la mayor celeridad".

Sin embargo, ha añadido, todo depende de que las administraciones autonómicas "sean ágiles" a la hora de tramitar los expedientes de los menores. "Hay recursos, hay mecanismo jurídico, hay una ley que nos ampara, por tanto, se pueden acelerar los plazos perfectamente", ha puntualizado.

POLÍTICA EUROPEA

En relación con los "obstáculos" que pueden producirse en la derivación de estos menores a otras comunidades autónomas, especialmente en las gobernadas en por una coalición integrada por Vox, ha señalado que, pese a ello, la ley se cumple. "Están acogiendo todas las comunidades, incluso las cogobernadas con Vox. Pese a que en sus programas electorales, ahora en campaña, gritan fuerte que no acogerán niños y niñas migrantes no acompañados, los están acogiendo, porque hay una ley y se está cumpliendo", ha añadido.

En un análisis de la presión migratoria que afecta a las islas, la ministra de Juventud e Infancia ha lamentado que la llegada ingente de personas migrantes a Canarias derive de "una política migratoria europea que inhabilita las vías legales y seguras" de la migración: "Muchas de las personas que están llegando a Canarias son personas cuyo proyecto migratorio no es venir a Canarias, ni siquiera es venir a España, y precisamente si tenemos estas llegadas en nuestro país, tiene mucho que ver con la configuración de esa política", ha dicho.

A pesar de ello, ha señalado, "Canarias ni ningún territorio de entrada puede estar sola" ante este fenómeno migratorio. Por lo tanto, ha trasladado el compromiso del Estado para poner a disposición "todos los recursos necesarios", siempre y cuando se "aclaren" cuáles son las "necesidades y sobre todo se haga "una buena gestión y una buena coordinación de los recursos" en marcha.