Reivindican en el Parlamento la "escucha activa" y la humanización en la atención a los pacientes con cáncer

La jornada institucional 'Humanización y Cáncer en Canarias' en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife y la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas han reivindicado este jueves en el Parlamento "una atención más humana" hacia los pacientes con cáncer, ya que la humanización de la atención "también es dignidad, también es respeto, también es escucha".

La Cámara regional ha celebrado este jueves la jornada institucional 'Humanización y Cáncer en Canarias', un encuentro que reunió en la Sala Europa a representantes institucionales, profesionales del ámbito sanitario y pacientes para reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia una atención oncológica más humana e integral.

El encuentro contó con la participación de Andrés Orozco, presidente provincial de la Asociación en Santa Cruz de Tenerife; Pedro Lara, presidente provincial de la Asociación en Las Palmas; Gustavo Matos Expósito, vicepresidente del Parlamento de Canarias, y Rita Tristancho, directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud, además de profesionales sanitarios, pacientes y representantes de la Asociación.

En su intervención, Orozco ha destacado la importancia de impulsar espacios de diálogo y colaboración que permitan seguir avanzando hacia una atención cada vez más humana y centrada en las personas con cáncer. En este sentido, ha señalado que la Asociación quiere consolidarse como un "agente transformador" en la lucha contra la enfermedad, al tiempo que ha subrayado que "humanización también es dignidad, respeto, y también es escucha".

Asimismo, ha puntualizado la necesidad de compartir líneas de trabajo con profesionales sanitarios, representantes políticos y sociedad civil para conseguir, a corto plazo, una sanidad más humanizada.

Pedro Lara ha puesto en valor la necesidad de mantener este compromiso compartido y avanzar en iniciativas que permitan trasladar la humanización a la atención y al acompañamiento cotidiano de las personas con cáncer.

"El paciente necesita una atención que no solo sea médicamente buena o excelente, sino que también nos cuiden", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado la importancia de mejorar las instalaciones sanitarias y cuidar a los profesionales como elementos fundamentales para humanizar la asistencia oncológica.

HUMANIZACIÓN DEL PACIENTE Y ENTORNO

Por su parte, Gustavo Matos Expósito, vicepresidente del Parlamento de Canarias, ha subrayado la celebración de este tipo de iniciativas en la Cámara autonómica y el compromiso del Parlamento con aquellas actuaciones orientadas a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con cáncer.

Matos ha incidido en la importancia de humanizar la atención no solo al paciente, sino también a su entorno, destacando el valor de un acompañamiento digno y acogedor. Asimismo, recordado que existe una dimensión no médica de la atención que resulta fundamental para hacer más llevadero el proceso de la enfermedad.

Tristancho ha destacado la importancia de incorporar la humanización como un elemento transversal de la atención sanitaria y de continuar trabajando juntamente con pacientes, profesionales y entidades sociales.

Ha recordado que un diagnóstico de cáncer afecta "no solo a la salud física, sino también al bienestar emocional, social y laboral" de las personas. Asimismo, ha precisado que la estrategia de humanización del Servicio Canario de la Salud caminaría en paralelo a la de la Asociación Española Contra el Cáncer.

SOBRE LAS JORNADAS

La jornada permitió poner en común diferentes experiencias y propuestas relacionadas con la humanización de la atención y abordar cómo incorporar las necesidades, preferencias y experiencias de las personas con cáncer en las diferentes etapas de su proceso.

Para la Asociación, humanizar significa escuchar, acompañar y adaptar la atención a las necesidades reales de las personas que viven un proceso de cáncer, así como de sus familias y de quienes cuidan. Este modelo reconocería la dignidad, la experiencia, los derechos y la autonomía de cada persona a lo largo del proceso.

Asimismo, defienden abordar el tratamiento de la persona con cáncer de una manera holística como eje asistencial, reforzar la autonomía de las personas afectadas y consolidar un modelo de gobernanza participativo.

A ello suman la importancia de promover espacios humanizados y accesibles desde un punto de vista físico, comunicativo y procedimental, así como impulsar el bienestar y la formación del personal sociosanitario en aspectos como la comunicación médico-paciente y la escucha activa.

ESPACIOS ACCESIBLES

En ese sentido, las jornadas abordaron la importancia de que los espacios donde se desarrolla la atención sean accesibles y estén pensados también desde las necesidades emocionales e informativas de las personas.

En este ámbito participó Teresa Ángeles Salamanca, jefa de Servicio de la Unidad de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Dirección General del Paciente y Cronicidad. Por su parte, Javier Barcos, paciente de Tenerife, compartió su experiencia y trasladó la importancia de sentirse protagonista de la propia atención.

Mientras, Laura Otón Nieto, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife, y Javier Martín Ortega, médico oncólogo del Servicio de Radioterapia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, abordaron las dificultades a las que se enfrentan los profesionales en su día a día y la importancia de disponer de herramientas y formación que contribuyan a mejorar tanto su bienestar como la atención que ofrecen.

También se abordó la atención integral y colaborativa, poniendo de relieve la necesidad de coordinar los diferentes recursos que acompañan a las personas con cáncer. Ithaisa Yedra, paciente de Gran Canaria, invitó a reflexionar narrando su experiencia como madre de tres hijos y paciente de cáncer.