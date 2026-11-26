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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han rescatado a una mujer que se encontraba en situación de riesgo en una vivienda en La Laguna, en Tenerife, tras declararse un incendio en el interior del inmueble.

Los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 tras recibirse un aviso que alertaba de que una mujer se había encerrado en una habitación y amenazaba con atentar contra su vida, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Una vez en el lugar, los policías accedieron a la vivienda y, mientras intentaban resolver la situación con ayuda de los familiares, vieron como salía humo de la habitación en la que se encontraba la mujer, ante lo cual, los agentes forzaron la puerta y accedieron a la misma. El interior estaba inundado de un humo negro, declarándose un incendio en el mismo, por lo que, a pesar de la resistencia que interpuso la persona, finalmente se la trasladó a una zona segura.

Posteriormente, los agentes aseguraron al resto de convivientes, rescataron a los animales domésticos y lograron sofocar las llamas con los medios disponibles, evitando su propagación hasta la llegada de los bomberos.

Finalmente, la mujer fue atendida en un centro hospitalario para recibir asistencia médica, así como también fueron atendidos varios de los agentes intervinientes por la inhalación de humo.