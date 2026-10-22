Rescatada en helicóptero una mujer tras caerle una piedra en un brazo en el Barranco del Infierno (Adeje)

Archivo - Helicóptero del GES - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido rescatada este jueves por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras caerle en un brazo una piedra mientras practicaba senderismo en el Barranco del Infierno, en el municipio de Adeje.

Los hechos han sucedido pasadas las 11.15 horas y los bomberos fueron quienes trasladaron a la mujer hasta el punto de evacuación en el que se encontraba el helicóptero.

Tras ser evacuada hasta la helisuperficie de Adeje una ambulancia la derivó al Hospital de La Candelaria con lesiones de carácter grave.