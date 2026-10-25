Rescatados los cinco ocupantes de un velero sin motor que acabó encallado en la costa norte de Lanzarote

Archivo - La Salvamar Acrux arrastra un cayuco vacío a su llegada al puerto de La Restinga, a 19 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Un cayuco a la deriva con 58 personas ha sido rescatado en aguas p - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de Lanzarote han rescatado a primera hora de este domingo a los cinco ocupantes de un velero francés que se quedó sin motor en la costa de Órzola, al norte de la isla.

Según ha informado a Europa Press el organismo estatal, fue sobre las 05.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) avisó sobre una embarcación sin gobierno, por lo que se activó a la Salvamar Acrux y al Helimer 201, así como a los bomberos.

Por su parte, los ocupantes tuvieron que abandonar el velero, llegando a tierra uno de ellos por sus propios medios y siendo los otros cuatro rescatados de la balsa salvavidas en la que se habían refugiado y llevados luego a tierra.

Aquí, Emergencias de Lanzarote ha explicado que estas cinco personas presentaron han sido trasladados al hospital por diferentes golpes, aunque ninguno de gravedad.

De igual modo, el Consorcio añadió que el velero acabó encallado y volcado sobre un lateral en las rocas de la costa de Órzola, por lo que está analizando la posibilidad de sacar la embarcación y comprobando que no hay riesgo de derrame de combustible.