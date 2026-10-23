Rescatan en helicóptero a un hombre herido grave tras un golpe de mar en Valle Gran Rey (La Gomera)

Archivo - Helicóptero del GES - 112 CANARIAS - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado este viernes a un hombre de 66 años con diversos traumatismos de carácter grave tras sufrir un golpe de mar en la costa de Valle Gran Rey.

Los hechos han sucedido en torno a las 13.21 horas en la zona de La Calera cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una persona que había sido rescatada del agua.

A la llegada al lugar del accidente, el personal valoró y asistió al afectado y una vez estabilizado en la aeronave fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la isla de Tenerife.