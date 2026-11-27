Archivo - Trabajadores de la Cruz Roja reciben en el muelle de Arguineguín a las personas rescatadas de un cayuco por una embarcación de Salvamento Marítimo - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado a última hora de este jueves una neumática con 49 migrantes a bordo al sureste de la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate se ha producido después de que un buque mercante avistara una neumática a la deriva al suroeste de Canarias y tras ser alertado el Centro de Coordinación de Las Palmas movilizó a la guardamar Urania que rescató a 49 personas, entre ellos 42 hombres, seis mujeres y un menor.

Posteriormente, la guardamar los trasladó hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde el desembarco finalizó sobre las 23.15 horas.

Una vez en el muelle, los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, teniendo que trasladar a tres de ellos a un centro hospitalario.