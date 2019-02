Rodríguez (CC) pide a los grancanarios "no conformarse" para conseguir que la isla avance al mismo ritmo que el resto

Publicado 23/02/2019 10:24:37 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, presentó este viernes su candidatura al Parlamento de Canarias por la circunscripción de Gran Canaria para las próximas elecciones autonómicas y pidió a los grancanarios "no conformarse" para poder iniciar una nueva etapa en la que la isla avance al mismo ritmo que el resto del archipiélago.

El nacionalista hizo estas declaraciones ante unas 600 personas, entre las que estaban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la diputada, Ana Oramas, el presidente de UxGC y candidato al Cabildo por la coalición CC-UxGC, José Miguel Bravo de Laguna; y la candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios.

Así, Rodríguez destacó que su objetivo es "devolver a Gran Canaria al lugar que merece dentro de Canarias como la isla que presenta más oportunidades, y recuperar su posición de fortaleza como motor económico para que el archipiélago".

En este sentido, expresó su inconformismo y mostró la convicción de que "es posible desbloquear la isla para que despierte del letargo actual y llevar a cabo un proyecto que mire al futuro y aporte soluciones y alternativas para los grancanarios y grancanarias, donde todos se sientan parte de esta iniciativa y del proyecto en común que es Canarias".

"No puede ser --insistió-- que Canarias se esté moviendo a 100 por hora en una autopista y Gran Canaria lo haga a 20 por un camino estrecho", al tiempo que lamentó la "parálisis" de la isla en los últimos años.

Para el nacionalista, dicha parálisis ha situado a la isla como la cuarta isla en renta per cápita y la que tiene una mayor exclusión social y falta de vivienda", lo que achacó a "la ausencia de proyecto y de rumbo de los que gobiernan en la isla y su parálisis de la inversión, poniendo trabas burocráticas y ahuyentando proyectos turísticos".

CLAVIJO: "RENACE" LA ILUSIÓN NACIONALISTA EN GRAN CANARIA

Por su parte, el presidente de Canarias y candidato de CC a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, destacó la labor de Rodríguez en el Gobierno de Canarias y resaltó que "está haciendo que renazca la ilusión nacionalista en Gran Canaria".

"Porque no se puede vivir en el frentismo y en el 'no' continuamente. Pablo Rodríguez está trabajando para que esta isla salga del blanco y negro, para que prospere. Y eso es importante para Gran Canaria y para el resto de las siete islas, porque si una isla no crece, Canarias no crece. Necesitamos ocho islas fuertes, porque solo así esta tierra puede ser más grande", destacó.

Mientras, la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, afirmó que "Fernando Clavijo, Pablo Rodríguez y yo formamos un gran equipo en la lucha de los intereses de los canarios, unos intereses que han sido desprestigiados por el Gobierno socialista, con la complicidad de Nueva Canarias".

"Somos un equipo formidable en la lucha para lograr que Canarias tenga lo que le corresponde, para que no se vulnere nuestro fuero, que es nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro Régimen Económico y Fiscal. Desde luego, ahora vamos a pedir a los canarios que nos den la fuerza suficiente para seguir luchando cada día, cada semana y cada año por los intereses de Canarias. Pablo, sin duda, es un puntal de este equipo, absolutamente imprescindible", concluyó.

BRAVO DE LAGUNA: "HA DEMOSTRADO QUE DEFIENDE LA ISLA"

Por otro lado, José Miguel Bravo de Laguna destacó que Pablo Rodríguez "ha demostrado ser un grancanario que defiende la isla de Gran Canaria dentro del Gobierno de Canarias, y, al mismo tiempo, con visión de conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias".

"Pablo --prosiguió-- es un elemento fundamental en una gran cooperación entre administraciones, en una recuperación por parte de Gran Canaria del lugar que le corresponde. Sin duda, él suscribe lo que venimos diciendo desde un principio: Gran Canaria debe ser la isla del sí?".

Finalmente, Nardy Barrios, hizo especial hincapié en la juventud de Pablo Rodríguez y su ética de trabajo, elogiando también a su equipo de trabajo, compuesto por "hombres y mujeres jóvenes, bien preparados, que bajo su liderazgo están regenerando Coalición Canaria".