Rodríguez (NC) pide a los canarios que "apunten bien" y advierte que PSOE y CC "pactarán" si suman

Publicado 23/05/2019 12:26:00 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha pedido a los canarios que el próximo domingo, 26 de mayo, día de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, participen con su voto y "apunten bien".

En relación con ello Rodríguez dijo que Coalición Canaria (CC) --partido que gobierna-- "ha hecho trampa" en esta campaña electoral, ya que consideró que "se ha gastado más dinero del que permite la legalidad", si bien admitió que "es muy difícil de demostrar".

En cuanto a los resultados y las posibles alianzas, Rodríguez advirtió de que PSOE y CC si "suman, pactarán", ya que en el año "2011 dijeron que no iban a pactar y pactaron, en el año 2015 dijeron que no iban a pactar y pactaron, y en el año 2019 dicen que no van a pactar y pactarán, por eso lo determinante es que no dependa de ellos".

Añadió que en las dos últimas legislaturas CC "ha estado en el poder porque el PSOE les apoyó", admitiendo que entonces a NC se le invitó a participar en estos gobiernos pero aseguró que se negaron porque las políticas que "han dominado son conservadoras, clientelares, contrarias al interés general".

Así, Rodríguez pidió el voto para NC porque, dijo, "hay garantía" para la democracia, para el desarrollo sostenible, para "construir una Canarias justa".

"CULPA DE UN MAL GOBIERNO"

Para el candidato de NC a la Presidencia del Gobierno en Canarias, lo que actualmente le pasa al archipiélago "es culpa de un mal gobierno" porque defendió que la comunidad tiene "dinero, competencias, capacidad para responder a los retos". Por ello, dijo que "si la sanidad está mal, la educación está mal, los atascos, los vertidos al litoral" es porque ha habido un gobierno "insensible, incapaz".

Para Rodríguez es posible que en Canarias haya una sanidad "como la media española", una dependencia "decente" o una renta canaria para dar respuesta a los 140.000 niños pobres, entre otros. "Todo eso es posible porque tenemos recursos, capacidad fiscal, suelo", apostilló.

Por último, en cuanto a la reunión mantenida este jueves con Demócratas para el Cambio, destacó que ha sido un colectivo ciudadano que "han insistido a la sociedad canaria y a sus representantes de la necesidad" de la reforma electoral, por lo que consideró que debían agradecerle que PP, PSOE, Podemos y NC se pusieran de acuerdo "a pesar de Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialistas por La Gomera (ASG)"

De este modo, la reforma electoral "de mínimos" ha bajado los topes del 30 al 15 en las islas y del seis al cuatro en Canarias, permitiendo un escaño más para Fuerteventura y nueve electos de forma autonómica.

En este sentido, Rodríguez se ha comprometido con Demócratas para el Cambio a promover la ley electoral de Canarias que "nunca" ha tenido el archipiélago, ya que la Disposición Transitoria Primera del Estatuto recoge que el sistema actual es provisional y tiene que haber una ley a tres años.

Asimismo han hablado de otras cuestiones como la mejora de la democracia interna en los partidos o poner "coto" para que no se produzca la "manipulación global" que se da en las redes sociales.