Rodríguez Pam se muestra convencida de que el TS y la Fiscalía unificarán criterios con la ley del 'sólo sí es sí'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, se ha mostrado convencida este domingo de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado unificarán criterios con la ley del 'sólo sí es sí".

"Que no nos despiste el ruido que dos o tres sentencias machistas puedan realizar. Esta ley va a funcionar. Hay que tener calma, prudencia, que siga su camino en el ámbito judicial y veremos muy buenos resultados", ha dicho.

En declaraciones a los medios comunicación antes de participar en el acto de presentación de candidaturas de Podemos Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, ha hecho un "llamamiento a la calma" y a no creerse los "bulos" que, comentó, "están circulando ahora mismo por distintos lugares".

"Esta ley tenía toda la seguridad jurídica --observó--, pasó por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, por todos los juristas de la Oficina de Calidad Normativa y por supuesto por las Cortes Generales, siendo revisada también por algunos de los mayores expertos de derecho penal de nuestro país".

Por ello, Rodríguez Pam ha afirmado la situación que se han encontrado es de algunas apreciaciones que opinó son "incorrectas" por parte de algunos jueces "que no han interpretado bien lo que se estaba estableciendo en el Código Penal".

"Lo que dice nuestro derecho transitorio --añadió--, que está ya asentado y vigente, como esa disposición transitoria quinta del Código Penal, es que siempre que las penas encajen dentro de la horquilla de la nueva propuesta no se deben revisar".

Además, la secretaria de Estado expuso que los casos que se están revisando llaman la atención y que pensar que cuando un padre que le pide a una hija de 13 años diferentes prácticas sexuales no hay abuso de superioridad es un juicio que tiene un sesgo muy determinado.

"TODOS LOS PROFESIONALES NOS TENEMOS QUE ESPECIALIZAR"

"Esto no quiere decir que todos los jueces tengan estos sesgos pero sí es verdad, y lo digo con todo el cariño, que todos los profesionales nos tenemos que especializar. Si yo tuviera que dar clases ahora sobe filosofía del renacimiento, probablemente me tendría que especializar porque no es mi materia", declaró.

Con todo, Rodríguez Pam señaló que esta reforma del Código Penal es nueva y que cabe pensar que habrá algunos errores ya que, como todas las normas cuando se aprueban, se tiene que ajustar y darle un tiempo, insistiendo en que muchos operadores jurídicos tendrán que especializarse en esta reforma "y aplicarla correctamente".

En este punto, se mostró segura de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado van a unificar criterios, ya que la voluntad de todos los demócratas es la protección de las mujeres.

Cuestionada por un periodo de tiempo que se pueda marcar el Gobierno para que la ley esté funcionando correctamente, ha comentado que es el momento del poder judicial, ya que tanto el ejecutivo como el legislativo han expresado con claridad cuál era la voluntad de la norma.