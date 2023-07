La RSEAPT acoge la primera edición de la Escuela de Verano de la Macaronesia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) acoge este lunes a las 09.15 horas el acto de presentación de la I Escuela de Verano de la Macaronesia, cuyo objetivo principal es impulsar el liderazgo científico-técnico y sociocultural de las nuevas generaciones de los archipiélagos del Atlántico Medio.

El acto contará con el consejero en funciones de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena; el director general de Asuntos Europeos y Cooperación Externa del Gobierno de Azores, Carlos Pacheco Amaral; el cónsul de Cabo Verde, Juan Cárdenes Martín; y José Gómez Soliño, codirector de la Escuela junto a Basilio Valladares, presidente de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (FUNCCET), entidad organizadora.

Un total de 35 becados procedentes de Cabo Verde, Azores y Madeira participarán en esta primera edición en la que accederán a seminarios tutelados por más de 20 expertos-técnicos. Los estudiantes llegarán a Tenerife este mismo sábado y participarán en el Festival de Música Tradicional Canaria 8 islas. Además, este conocerán la tradicional Romería de San Benito.

La semana de seminarios comienza este lunes y se prolongará hasta el próximo viernes bajo el título genérico 'Macaronesia: un futuro por construir', en sesiones dobles de mañana (10.00-13.00) y tarde (16.00-19.00) que se celebrarán en el salón noble de la RSEAPT, ubicada en la calle San Agustín, número 23, y cuyo acceso será libre y gratuito.

En las últimas décadas el término Macaronesia, entendido como una constelación singular de archipiélagos ubicados en el Atlántico Medio, ha experimentado una creciente actualidad, para un cierto sector de los habitantes de dichos archipiélagos, y especialmente para los grupos dirigentes de los respectivos territorios, este concepto de Macaronesia expresa una toma de conciencia acerca de la fundamental afinidad de las sociedades insulares atlánticas y una clara aspiración a la convergencia y la cooperación.

Sin embargo, fuera de esa área geográfica, este concepto no es tan conocido como cabría esperar. Tampoco entre buena parte de la población de estos archipiélagos existe una clara conciencia comunitaria de su singularidad histórica y cultural, y de sus potencialidades de desarrollo.

Con la celebración de esta I Escuela de Verano de la Micronesia se pretende impulsar un intercambio de conocimientos en torno a dicho concepto para promover así un mejor conocimiento y una mayor colaboración entre los habitantes de los archipiélagos macaronésicos, especialmente entre los jóvenes.

Este foro de conocimiento de las nuevas generaciones de la Macaronesia persigue además propiciar la reflexión sobre los retos a los que se enfrentan los archipiélagos del Atlántico Medio en el marco del proceso globalizador actual; facilitar el encuentro entre académicos, emprendedores y profesionales interesados en el desarrollo y la cooperación estratégica inter-archipielágica.; crear una conciencia comunitaria macaronésica basada en un imaginario histórico-cultural compartido, así como promover la creación de una comunidad macaronésica del conocimiento y del aprendizaje.

SEIS SEMINARIOS.

En total serán seis seminarios en los que participarán más de 20 expertos-técnicos que abordarán diferentes aspectos relacionados con la cultura, la ciencia y sectores económicos en desarrollo, entre otros temas. El lunes se iniciará el ciclo de seminarios programados de la mano de Gómez Soliño con 'Macaronesia: presente, pasado y futuro de un concepto'; posteriormente será el turno de Ángel Llorente, jurista y magistrado, con 'La inserción de la Macaronesia en el marco jurídico europeo'; la mañana cerrará con una mesa redonda que abordará la perspectiva política-institucional.

Ya por la tarde, Avelino de Freitas de Meneses, catedrático y exrector de la Universidad de Azores, hablará sobre 'Gaspar Frutuoso, historiador dos Açores e da Macaronesia'; le seguirá Ana Viña Brito, catedrática de Historia Medieval de la ULL, con la exposición 'Nesología y globalización: las islas de la Macaronesia en los inicios de la colonización'; María Teresa Duarte de Jesus Gonçalvez do Nascimiento, especialista en historia literaria por la Universidad de Madeira, presentará 'A insulana, primeira epopeia de Madeira'; la jornada se cerrará con 'Investigando en islas atlánticas: la experiencia del programa de doctorado universitario en las Islas Atlánticas' a cargo de Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la ULPGC. El martes los becados participarán en un recorrido por el Parque Nacional del Teide.

El miércoles a partir de las 10.00 se retoman las sesiones con 'Globalización, salud y solidaridad en la Macaronesia' a cargo de Basilio Valladares Hernández, catedrático de Parasitología y profesor emérito de la ULL y presidente de la FUNCCET. Le seguirá Rubén Bueno Mario, director técnico de Retokil Vector Control, con 'Como frenar la expansión de enfermedades tropicales en la Macaronésica'; la mañana la cerrará Manuel Herrera Artiles, director general de Salud Pública de Canarias, con la ponencia 'Coordinación de alertas frente a patógenos invasores en la Macaronesia'.

Por la tarde, María de Anunciaçiao Mateus Ventura, del grupo Bioisla de la Universidad de Azores, presentará 'Naturaleza e turismo: como compatibilizar os dos nas Ilhas da Macaronesia'; a colación de este tema María Eugenia Arozena Concepción de la ULL, hablará sobre 'Laurisilva, elemento distintivo del paisaje macaronésico'; se culminará con una visita al Parque Rural del Macizo de Anaga.

El jueves, jornada especial con la visita al Loro Parque y a su fundación, los estudiantes becados conocerán el proyecto 'IMPLAMAC: evaluación del impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en la Macaronesia', de la mano de Javier Hernández Borges, del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Posteriormente se llevará a cabo la presentación del proyecto 'Can BIO: cambio climático y protección de especies marinas en la región macaronésica', a cargo de Javier Almunia Portolés, director de Loro Parque Fundación.

La última jornada, la del viernes, se iniciará con un recorrido, que conducirá Francisco García-Talavera Casañas, geólogo, paleontólogo y escritor, por los apellidos portugueses en Canarias. Le seguirá Dolores Corbella Díaz, catedrática de Filología Románica de la ULL, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, que hablará sobre 'La impronta léxica portuguesa en el español de Canarias'; le seguirá María do Céu Amaral Fortes de Fraga Amaral, profesora de la Universidad de Cabo Verde, con 'Macaronesia: o feitiço das ilhas'; Urbano Bettencourt Machado, poeta y escritor de Azores, hablará sobre 'As islhas: encruzilhadas do mar' y cerrará el ciclo Maximiano Trapero Trapero, catedrático de Filología Española de la ULPGC, con 'El romancero ibérico en la Macaronesia'.

De forma paralela, se desarrollará un festival de cine macaronésico en el Centro Cultural Aguere (calle Herradores, 47) cuya entrada será grutita hasta completar aforo. Las sesiones serán a partir de este domingo a las 18.00 horas, el resto de pases de lunes a jueves será a las 21.00 horas.