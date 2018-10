Sáenz de Santamaría muestra su "máximo respeto" a la decisión de la justicia alemana

Publicado 12/07/2018 12:54:59 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este jueves su "máximo respeto" a la decisión de la justicia alemana de entregar al ex presidente catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero no por el cargo de rebelión.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con militantes del PP tinerfeño, Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que cualquier poder público tiene que tener el "máximo respeto" por las decisiones de los tribunales, tanto de España como de Alemania, porque en este país también existe "un modelo constitucional plenamente democrático como el nuestro".

Sáenz de Santamaría considera que lo más importante es que ningún gobierno en el ámbito de la Unión Europea y fuera de ella ha reconocido la independencia que pedía Puigdemont y opina que eso ha sido un "gran esfuerzo" del Gobierno de España y de muchos otros poderes públicos.

Según la ex vicepresidenta, "que hoy Puigdemont no esté al frente de la Generalitat de Cataluña, ni ninguno de sus consejeros, ha costado algunos disgustos", pues recordó que ella misma 'amaneció' con una querella por prevaricación que interpuso Quim Torra ante el Tribunal Supremo (TS).

Por último, Insistió en que Puigdemont no está en el Gobierno de Cataluña, no es su presidente y tendrá que rendir cuentas ante la justicia y tendrá que explicar a los suyos y al resto por qué él va a ser de destinta condición que sus compañeros".