Salvamento Marítimo acompaña hasta La Restinga a dos cayucos localizados este jueves próximos a El Hierro

Archivo - Salvamar 'Adhara' de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha procedido este jueves a acompañar hasta el puerto de La Restinga a dos cayucos que han sido localizados este mediodía próximos a la isla de El Hierro.

La primera embarcación, notificada por el radar SIVE de la Guardia Civil sobre las 12.00 horas de este jueves, fue detectada navegando a unas diez millas al sur de La Restinga. Una vez localizada, la Salvamar Dipha lo ha acompañado hasta puerto, según ha informado el organismo estatal a Europa Press.

Las primeras estimaciones indican que alrededor de 100 personas migrantes viajarían a bordo de la embarcación.

Más tarde, sobre las 13.30 horas de este jueves, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en la isla de Tenerife recibió otro aviso del radar SIVE de la Guardia Civil, indicando la localización de una segunda embarcación irregular, esta vez a 12 millas al sur de La Restinga, también en la isla de El Hierro.

De este modo, en estos momentos, la Salvamar Nadia procede a acompañar a la embarcación, con entre 25 y 30 personas migrantes a bordo, hasta el puerto de La Restinga.