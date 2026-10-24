Salvamento Marítimo intercepta durante la noche tres cayucos con 252 inmigrantes y los escolta hasta El Hierro

Cayuco interceptad por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 24 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado durante la pasada noche un total de tres cayucos que transportaba unos 252 inmigrantes irregulares en aguas situadas el sur de la isla de El Hierro y los ha escoltado hasta tierra firme.

Según ha informado el organismo estatal, el Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, tuvo que activar durante la madrugada a las salvamares 'Navia' y 'Diphda' por la presencia de varias embarcaciones irregulares en la zona.

Los recursos marítimos interceptaron a los cayucos en diferentes actuaciones, que transportaban 78, 102 y 72 personas, respectivamente, y los acompañaron hasta el Muelle de La Restinga, donde finalmente desembarcaron.

Unas vez en tierra, los inmigrantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos, conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC).