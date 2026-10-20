Sanidad fija en un 7,84% el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga indefinida de médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, está teniendo un seguimiento del 7,84% este martes, 20 de octubre.

En concreto, de los 7.267 efectivos que estaban convocados a este paro, un total de 4.106 estaban afectados por la convocatoria y la han secundado 322, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Respecto al seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria fueron 242 de los 1.608 efectivos afectados, lo que representa el 15,05 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 68 de los 1.963, es decir, del 3,46 por ciento.

En el caso de Lanzarote, han acudido al paro seis de los 218 profesionales afectados por la huelga, el 2,75 por ciento, mientras que en Fuerteventura la siguió uno de los 298 afectados (0,34%) y en La Palma la secundaron cinco de 170 afectados (2,94%).

Por su parte, en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Durante la jornada de la mañana de este martes ha habido 1.244 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables.