Santana dice que si el Gobierno canario no le da medios para mejorar Derechos Sociales, debe valorar su continuidad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha admitido este viernes que si el Ejecutivo regional no le da los medios y mecanismos para poder mejorar los datos de su departamento en materias como la dependencia, debería valorar la continuidad de Podemos en el Ejecutivo regional --donde gobierna con PSOE, NC y ASG--.

Santana ha señalado que la Consejería que ella lidera actualmente "siempre ha sido el patito feo" del Gobierno canario, mientras que "la niña mimada siempre ha sido Turismo", por ello ante las críticas que está recibiendo su gestión, la responsable de Derechos Sociales ha subrayado que para hacer el trabajo les falta, principalmente, personal.

"Si no se nos dan los medios, los mecanismos, sí que creo que habría que valorar si debemos continuar o no porque si no estamos generando una sensación de fracaso, frustración a la ciudadanos, que creo que no nos merecemos", apuntilló durante una entrevista a la cadena Cope recogida por Europa Press.

Para proyectar los "pocos recursos" con los que cuenta la Consejería, Santana ha citado a modo de ejemplo que mientras Castilla y León tienen "800 valoradoras", Canarias "tiene 64", indicando que "milagros no" pueden hacer. Por ello, ha abogado a que el Gobierno regional se involucre "100 por 100" porque desde una Consejería "no se puede pelear unilateralmente".

Centrada en los datos, Santana ha defendido que en los primeros seis meses de 2021 se han "duplicado los expedientes --de dependencia-- que se estaban tramitando con respecto a los cuatro años anteriores", lo que ha indicado puede que se haya producido por la incorporación del personal a la Consejería.

Además, ha añadido que de media están resolviendo 467 expedientes al mes frente a los 258 del año 2020 ó los 290 de 2019, por lo que ha defendido que "se tramita más rápido y en más cantidad" pero, admitió, que también tienen "muchas dificultades".

También se refirió a los 5.300 expedientes que han tenido que incluir en el sistema porque "estaban metidos en una caja olvidados de la mano de Dios", destacando que se le ha dado "visibilidad a esos expedientes que jamás hubieran sido evaluados porque estaban dentro de una caja".

Santana ha querido matizar que cuando ella llegó a la Consejería de Derechos Sociales, Canarias ya era líder "en pobreza, --estaba-- en la cola de dependencia, en la falta de tramitación en pensiones no contributivas; es una situación que sigue igual, no peor". Así, ha afirmado que "no" ha hecho "todo" lo que le hubiera gustado pero también ha reconocido que entre medias ha habido "una pandemia, una crisis migratoria".