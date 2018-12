Santiago Pérez, dispuesto a encabezar una agrupación de electores para optar a la Alcaldía de La Laguna en 2019

Publicado 27/11/2018 17:53:56 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Por Tenerife, Santiago Pérez, ha aceptado el ofrecimiento de una agrupación de electores del municipio de La Laguna para encabezar una lista electoral en los próximos comicios que se celebrarán en mayo.

Para poder presentarse, se necesitan 3.000 firmas que tienen que ser recogidas y presentadas dentro de los 15 días que median desde la convocatoria de las elecciones hasta la presentación de las candidaturas.

"Es un esfuerzo importante que compruebo que muchos ciudadanos, para mí representativos, quieren realizar. Hacen falta 3.000 firmas para que sea posible, pero la agrupación de electores no es una idea que nazca de mí, ni que yo vaya a poner en marcha, lo harán colectivos y personas que se sienten seguros de que su voto no va a ser traicionado y sugieren ésa como la mejor fórmula", indica en una nota.

Pérez añade que los votos a esta agrupación de electores estarán marcados por el hecho de que "con La Laguna no se juega".

"La Laguna no es un cromo con el que en no se sabe qué despachos se intercambian negocios políticos después de las elecciones. La voluntad de la ciudadanía lagunera, que en esta etapa fue inequívocamente de cambio, no se traiciona. Con La Laguna no se juega. Hablo de la voluntad democrática de nuestros vecinos y vecinas expresada en las urnas. Y en esta legislatura, desde muchos despachos, se ha jugado", señala.