El SCS analiza la eficacia de determinadas intervenciones médicas, diagnósticas y terapéuticas durante unas jornadas

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha analizado este miércoles durante la 'I Jornada sobre las llamadas recomendaciones No hacer' la eficacia de determinadas intervenciones médicas, diagnósticas y terapéuticas, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Así, la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Elizabeth Hernández, y el gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Pedro Rodríguez, inauguraron la cita en la que profesionales sanitarios estudiaron las intervenciones médicas diagnósticas y terapéuticas innecesarias, potencialmente peligrosas o aquellas que no han demostrado su eficacia o no son coste-efectivas.

En este sentido, las recomendaciones No hacer se encuadran dentro del proyecto nacional Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Desde hace dos años se viene trabajando en esta línea en Canarias a través de un Grupo Impulsor para la implementación de las recomendaciones.

Por su parte, durante la jornada se analizaron los instrumentos necesarios que faciliten la gestión del cambio y aplicabilidad de las recomendaciones No hacer en los centros dependientes del SCS.

Esta actividad está dirigida los profesionales con experiencia en gestión, planificación o evaluación, así como a trabajadores sanitarios con actividad clínico-asistencial implicados en la implementación de las recomendaciones No hacer en Canarias.

En las sesiones de trabajo de la Jornada expertos nacionales en gestión clínica y con implicación en las recomendaciones No hacer expusieron los detalles y objetivos de esta iniciativa, mientras que ponentes locales expusieron la experiencia en el SCS en este ámbito.

Además de las conferencias, se organizaron grupos de trabajo entre los asistentes en los que se plantearon una serie de preguntas específicas sobre estrategias de implementación de recomendaciones No hacer y se discutieron diversas propuestas de mejora.

NUEVE RECOMENDACIONES NO HACER

En total, se debatieron nueve recomendaciones No hacer prioritarias en Canarias, entre las que están: en pacientes diabéticos con buen control clínico no hacer hemoglobina glicosilada más de dos veces al año; no usar dos o más antiinflamatorios no esteroideos de manera simultánea; y no dar antibióticos de forma rutinaria a niños con gastroenteritis.

De igual modo está no utilizar sulfonilureas en el tratamiento de pacientes ancianos con insuficiencia renal; no solicitar marcadores tumorales serológicos como cribado poblacional; no usar rutinariamente la radiografía de tórax en la bronquiolitis aguda; y no tratar el asma bronquial con broncodilatadores de vida media larga sin corticoides inhalados.

Finalmente, se incluye no usar fármacos con potenciales efectos secundarios extrapiramidales en pacientes con Párkinson; y no transfundir un número mayor de concentrados de hematíes que los necesarios para aliviar los síntomas de la anemia.