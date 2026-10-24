El Servicio Canario de la Salud recuerda la importancia de donar sangre al menos dos veces al año

Donantes de sangre del SCS - CEDID POR SCS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado la importancia de donar sangre de forma regular, al menos dos veces al año, para contribuir a mantener unas reservas de hemoderivados adecuadas y atender las necesidades de los centros hospitalarios.

Por ello, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha explicado en una nota de prensa continuará facilitando la donación de sangre en distintos puntos del archipiélago durante la próxima semana, con una programación que combina unidades móviles, salas de extracción y puntos fijos.

Así, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, los equipos de extracción estarán presentes en varios municipios de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, a la vez que continúa la campaña universitaria en la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Antes, este fin de semana, en Tenerife se podrá donar este sábado en la unidad móvil que continúa instalada en Leroy Merlín Adeje de 15.30 a 20.15 horas.

En Gran Canaria, el domingo habrá una unidad móvil en la Plaza Norte del Gran Canaria Arena, de 9.00 a 14.00 horas, con motivo del evento que promueve Pequeño Valiente este fin de semana.

En cuanto a los puntos hospitalarios, este sábado estará operativo, sin cita previa, el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de 9.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También este sábado se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 8.30 a 21:.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

En La Palma se podrá donar en el punto fijo del Hospital Universitario General de La Palma el sábado, de 10.00 a 17.00 horas, y el domingo, de 13.00 a 20.00 horas.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, el SCS ha indicado que ante cualquier duda se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.