Sindicatos médicos en Canarias inician este viernes la huelga indefinida reclamando tener vía de negociación propia

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) y Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han iniciado este viernes, 16 de octubre, una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud (SCS) en la que entre sus reclamaciones "fundamentales" se encuentra la de tener una vía de negociación propia con la administración autonómica.

Durante la semana, sindicatos y SCS han intentado alcanzar un acuerdo, sin embargo este jueves se informaba de que la huelga indefinida finalmente comenzaría este viernes porque, señala el portavoz del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), el doctor Javier Luño, "evidentemente no" se ha llegado a un acuerdo "claro, conciso y determinante" con el Servicio Canario de Salud.

En relación con ello, expuso a Europa Press, que "uno de los puntos fundamentales" es el poder tener una vía de negociación propia con la administración a nivel autonómico, en concreto, matizó un marco de negociación en juntas de personal para que las "condiciones laborales de los médicos y facultativos sean directamente" negociadas con la administración.

Y es que, puntualizó, las características de los médicos y facultativos "son diferentes", con cuestiones "completamente diferentes al resto de los profesionales que trabajan en sanidad", de ahí que expuso que para que las condiciones de los médicos sean "negociadas adecuadamente", entienden que deben tener un ámbito de negociación propio.

Todo ello porque, matizó, actualmente en la mesa sectorial "ni tan siquiera" alcanzan el 20% de representación, por lo que entienden que "nunca" van a tener esa capacidad de negociación si no tienen un canal propio.

"Ese es uno de los puntos claves y fundamentales, el que por parte de la administración se realicen, se reordenen, esas juntas de personal para tener una junta de personal para médicos para que nosotros podamos negociar directamente con la administración", apuntilló.

Cuestionado por qué no cede el SCS a este punto, el Dr. Luño señaló que "es un punto que ya se ha comentado con anterioridad, en las anteriores negociaciones" que han tenido pero les indican que "tienen que comentarlo con los servicios jurídicos de la administración".

Es, por ello, que piden que les den traslado a los servicios jurídicos para poder tener una respuesta. De todos modos, añadió que hay otra serie de puntos, desde el punto de vista retributivo, así como de jornadas laborales y de descanso, que aunque admite que "hay un cierto acercamiento, todavía no queda claro" y, ha afirmado que "hay muchas dudas".

Si bien la huelga indefinida ha comenzado, señaló que "siempre" están "abiertos a que se siga negociando y se siga intentando llegar a un acuerdo" aunque, apuntilló, que actualmente la "única manera" de poder hablar con la administración "es con un comité de huelga".

"Nosotros estamos dispuestos a negociar. La huelga está y si nos llaman mañana para negociar y llegamos a un acuerdo, la huelga se anula, pero de momento no tenemos una respuesta a una nueva reunión, pero estamos abiertos", concluyó.