'Sombras' de Turismo de Canarias recibe el premio a la Mejor Idea 2023

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Canarias ha recibido un nuevo premio por una de sus acciones, en esta ocasión 'Sombras', que fue elegida la Mejor Idea 2023 por la revista Anuncios, referente del marketing en España. Esta actuación formó parte de la campaña 'The sun changes your mood' ('El sol cambia tu estado de ánimo') y consistió en crear, mediante grafitis sostenibles, una versión más alegre y veraniega de las sombras de las estatuas emblemáticas de cinco ciudades de Europa.

En Londres, París, Ámsterdam, Dublín y Hamburgo se cambió la sombra real de personajes como Sherlock Holmes, Winston Churchill o Franklin D. Roosevelt por otra en actitud mucho más relajada y divertida, simulando que se habían trasladado a las Islas Canarias, donde el sol y el buen clima son capaces de mejorar el estado de ánimo.

La acción de Turismo de Canarias compitió con otros 37 finalistas en la categoría Mejor Idea 2023, enmarcada en los Premios Anuncios del Año y cuya ganadora dependía de la votación de un jurado popular formado por profesionales del marketing.

"Recibir este reconocimiento tiene un gran valor para nosotros porque significa que hemos logrado seducir a la industria publicitaria del país con una creatividad original e innovadora", explica la directora de proyectos de Comunicación al Cliente Final y Profesional de Turismo de Islas Canarias, Elena González. "Además, este galardón demuestra que en la era de la automatización, una buena y poco convencional idea en la calle sigue siendo capaz de sorprender", concluye González.

Se puede ver el vídeo en YouTube a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PS2EStmL3fc