Spring Hotels lanza la experiencia 'Up!' en el Hotel Vulcano

Actualizado 28/09/2018 15:04:25 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena Spring Hotels ha lanzado al mercado su experiencia premium 'Up!' en el Hotel Vulcano, ubicado en Arona (Tenerife), con el objetivo de ofrecer a sus clientes un producto diferenciado dentro del complejo.

Este concepto sigue el estilo de la cadena de contar con un servicio excelente, personalizado y que sea "capaz de sorprender" a los clientes y "conectar con sus emociones", señaló el director general, Miguel Villarroya, en su puesta de largo en la noche de este jueves ante unos 300 invitados, donde hizo hincapié en preparar a Spring para los nuevos retos del sector.

'Up'! se podrá disfrutar durante todo el día en la nueva terraza panorámica ubicada en la azotea del hotel, que cuenta con excelentes vistas del océano y donde se podrá disfrutar de su piscina, comida y bebida de primera calidad sin limitación en un ambiente privado y exclusivo, a lo que se añaden los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Bajo el lema 'Thousands of first times', 'Up!', que también se disfruta en el Arona Gran Hotel, tiene capacidad limitada para garantizar una experiencia exclusiva a los clientes, que pueden personalizar aún más su estancia en el hotel con 'Mr. Spring', un 'mayordomo virtual' que atiende todas sus necesidades, desde el ambiente de la habitación hasta la gestión de reservas en el spa.

UNA REHABILITACIÓN DE 17 MILLONES

El lanzamiento de 'Up!' viene de la mano de una colaboración con la cantante madrileña Mow, que ha creado una canción exclusiva y un videoclip que se puede obtener de manera personalizada en la plataforma Tenerife at Heart.

La apertura de este nuevo espacio culmina el proceso de renovación integral del Hotel Vulcano, en el que la cadena invirtió el año pasado unos 17 millones de euros para refrescar su imagen y prepararse a las nuevas exigencias de los turistas derivadas del auge de la digitalización.

La cadena cuenta actualmente con tres hoteles en la zona de Los Cristianos --Vulcano, Arona Gran Hotel y Bitácora-- y ya tiene en marcha el proyecto del cuarto, un complejo de 525 habitaciones y que prevé una inversión de unos 85 millones.