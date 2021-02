Susana Machín no dimite como consejera del Cabildo de La Palma y dice que su vacunación fue aceptada por el SCS

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, ha anunciado este lunes que no va dimitir de su cargo pese que a un informe de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias establece que se incumplió el protocolo de vacunación.

En un encuentro con medios de comunicación, ha comentado que su vacunación estuvo avalada por el director médico del Hospital de Dolores, donde ejerce la mayor parte de su labor y cuenta con despacho propio, y fue autorizada por el Servicio Canario de Salud.

"No voy a presentar mi dimisión como responsable del área de sanidad del Cabildo Insular de La Pama y defenderé también ante mi partido la legitimidad de este proceso de vacunación. Soy y me siento socialista y el PSOE es el partido donde están reflejados mis valores, los que he defendido y promovido en cada de unas las tareas que he desempeñado como cargo público y seguiré haciéndolo", ha indicado.

(Habrá ampliación)