La tasa de absentismo laboral en Canarias se sitúa en el 5,2% en el segundo trimestre del año, según Randstad

Publicado 14/11/2018 11:51:26 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo laboral en Canarias se ha situado en el 5,2% en el segundo trimestre del año y la tasa de absentismo no justificado, en el 1%, según el Informe de Absentismo Laboral relativo al segundo trimestre de 2018 de Randstad Research.

Mientras, en el conjunto de España, la tasa de absentismo laboral fue del 4,8% en el segundo trimestre del año y la tasa de absentismo no justificado, en el 1,3%. El estudio refleja además que, cada día, un total de 256.000 personas de media no acudieron a su puesto de trabajo pese a no estar de baja, mientras que un total de 676.000 personas se encontraban cada día de baja médica.

Por comunidades, País Vasco (6,2%), Asturias (5,5%) y Castilla y León (5,4%) fueron las comunidades con mayor nivel de absentismo, integrando tanto las bajas por incapacidad temporal (IT) como el resto de motivos, mientras que los menores niveles se localizaron en Baleares y Murcia, según datos del estudio.

En el caso del absentismo por razones distintas a bajas médicas, País Vasco (1,9%), Castilla y León (1,8%) y Aragón (1,5%) cuentan con los mayores niveles de absentismo injustificado, y Baleares (0,9%), Canarias (1%) y Madrid (1,2%), los menores niveles.

Por sectores, el informe refleja que el sector industrial cuenta con un nivel de absentismo (5,0%) dos décimas por encima de la media de sectores. El sector de construcción es el que cuenta con menor nivel de absentismo (3,3%), aunque aumenta una décima respecto al trimestre anterior.

País Vasco (6,2%), Aragón (5,5%) y Castilla y León (5,5%) cuentan con los mayores niveles de absentismo en el sector servicios en el segundo trimestre de 2018. Baleares (3,6%) y Murcia (4,3%), por el contrario, son las comunidades con menor absentismo en este sector.