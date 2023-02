Tenerife bate récord en 2022 con un gasto en rodajes de 101 millones, casi un 40% más

Martín avanza que los estudios de Adeje "van a estar a la cabeza" en Europa y descarta que Gran Canaria "haya tomado la delantera"



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife batió el año pasado el récord de gasto en rodajes con un total de 101 millones, un 39,6% que en 2021, y que supone que el 60% del incremento en los últimos 22 años se ha generado desde 2018.

El balance ha sido expuesto en rueda de prensa este lunes por el presidente del Cabildo, Pedro Martín; la directora insular de Turismo, Laura Castro, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, quienes han incidido en que la tendencia del sector audiovisual va a mantenerse o incrementarse incluso.

Además se generaron 3.467 empleos vinculados a departamentos técnicos y artísticos --alquiler de coches, catering, alojamiento, restauración o transportes-- más 6.166 extras y cada vez más se fija empleo especializado a la isla y no hay que contratar trabajadores en el exterior.

En total se rodaron el año pasado en la isla 122 producciones que acumularon 869 días, menos que el año anterior, lo que demuestra, a juicio de Laura Castro, el perfecto "equilibrio" entre "calidad y cantidad", objetivo que se persigue desde el Cabildo.

La mayor parte de las producciones son de origen español y alemán y al margen de la fotografía, que es la más demandada, hubo nueve largometrajes y nueve series, entre ellas '30 Monedas', de Álex de la Iglesia; 'Jack Ryan 4'; 'Montecristo', con William Levy o 'El Salto', de Benito Zambrano.

Pérez ha incidido en que Tenerife se consolida como capital iberoamericana de la animación --este año volverá a acoger la gala de los Premios Quirino-- con un gasto total de 18 millones, un 18,5% más y la generación de 83 puestos de trabajo.

Además se han instalado en la isla ocho empresas: 3 Doubles Producciones, B Water Animation Studios, Blackout Films, Glaboo Studios, In Efecto, La Crème Films, Mondo TV Studios y Tomavision.

Debido a la "confidencialidad" que exigen las productoras no se han avanzado detalles de los rodajes de 2023 pero ya hay varios en marcha y habrá producciones de gran calidad, ha confesado Ricardo Martínez, director de Tenerife Film Comission.

ESTUDIOS: QUE NO SE VENGA SOLO A GRABAR

Pedro Martín ha avanzado que el Cabildo está acelerando para culminar un trabajo de "tres años" y que la isla cuente con estudios de cine --se ubicarían en el municipio de Adeje-- para que "no se venga solo a grabar" en espacios naturales.

El presidente ha indicado que "es una forma de diversificar la economía" dado que no será "un parque de atracciones para los turistas" sino un lugar "para trabajar" y generar actividad económica a través de la industria audiovisual.

Ha indicado que Tenerife debe aprovechar el clima y la conectividad aérea --especialmente el vuelo directo con Nueva York-- para poner en marcha esta iniciativa que supone "una oportunidad" para crear empleo estable y de calidad.

Ha comentado que se utilizarán las ventajas fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC) y que el proyecto es una buena "alternativa" al turismo al tiempo que ha negado que Gran Canaria "haya tomado la delantera" --aunque ya los haya estrenado con 6.000 metros cuadrados--.

Martín ha dicho que el proyecto de Gran Canaria "no es una ninguna referencia" y que los estudios de Tenerife "van a estar a la cabeza" dado que es una propuesta "singular" que puede compararse, por ejemplo, con los grandes estudios de Londres, tanto por sus características como por las empresas que van a estar vinculadas.

Ha precisado que Tenerife "no compite contra nadie" y que el proyecto "no llega tarde" dado que es "muy sólido" y no quieren que sea un globo sonda", de ahí que se trabaje con "discreción". "De llegar tarde nada, lo que hay que llegar es a tiempo, llegar bien", ha agregado.